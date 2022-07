Informazioni su Charlie’s Colorform City Stagione 2, è proprio qui!

Se sei un genitore, di tanto in tanto vuoi che i tuoi figli stiano fermi e stiano tranquilli. Riconosciamo che è vitale sia per la tua sanità mentale che per il benessere di tuo figlio. Ma come fai a farlo? Con un piccolo aiuto, giusto? E se quell’assistenza arrivasse sotto le spoglie di una babysitter online, tramite un software che assicura che il tuo bambino sia assorbito almeno per alcune ore al giorno? E quando si tratta di programmi televisivi per bambini, devono essere sia educativi che divertenti. Dopotutto, sono anni cruciali per lo sviluppo di tuo figlio. Quindi, nessuna preoccupazione. Netflix viene in soccorso, offrendo una vasta libreria di spettacoli per bambini intriganti, istruttivi e divertenti.

Charlie’s Colorforms City sembra essere una serie televisiva in streaming per bambini a tema Colorforms prodotta da Angela Santomero. Tyler Maxwell dirige lo spettacolo, che insegna ai bambini colori, forme e dimensioni. 9 Story USA e DHX Media lo hanno co-prodotto per Netflix. La prima stagione dello show ha debuttato su Netflix il 22 marzo 2019 con 13 episodi. Il 30 novembre 2021 sono stati pubblicati molti nuovi episodi (commercializzati come altre tre stagioni). Il 13 giugno 2022 sono stati pubblicati altri 11 episodi (commercializzati come due stagioni).

La miniserie è stata anche doppiata in varie lingue come inglese britannico, francese e polacco.

Charlie’s Colorforms City è uno spettacolo animato in età prescolare presentato per la prima volta sul colosso mondiale dello streaming Netflix il 22 marzo 2019. Lo spettacolo è basato sulla linea di giocattoli di successo e classica — Colorforms — di Out of the Blue Enterprises, di proprietà di 9 Story. Questa serie di avventure narrative si basa sul protagonista mentre intraprende spedizioni imprevedibili, emozionanti e fantasiose. Charlie’s Colorforms City vede le co-fondatrici di Out of the Blue Angela Santomero e Samantha Freeman come produttori esecutivi insieme a DHX Media, Canada.

Cast di Charlie’s Colorform City Stagione 2

Saara Chaudry – Violetta

Tyler Barish – Rosso

Caleb Bellavance – Rosso (Stagione 2)

Zoe Hatz – Miss Weather

Joseph Motiki – OctoBocto, Una faccia sciocca atletica, Una faccia sciocca goffa

Julie Lemieux – Una faccia stupida da bambino, una faccia stupida rumorosa, una faccia stupida spaziale, pollo

Shoshana Sperling – Una faccia sciocca della nonna, Una faccia sciocca della polizia, Una faccia sciocca della polizia di donna, Sirena 2

John Davie – Klunk

Stacey DePass – Dragon, Brother Dragon, A Kid Silly Face

Sinossi

Charlie’s Colorforms City si ispira alla famosa azienda di giocattoli Colorforms. I Colorform sono giocattoli semplici e affascinanti realizzati con fogli di vinile colorati che possono aderire a qualsiasi superficie piana senza bisogno di adesivi. Le molteplici forme mobili dei giocattoli possono essere rimosse e posizionate per creare un’ampia gamma di figure. Ciò che è iniziato con semplici forme geometriche come triangoli, cerchi e quadrati si è evoluto in set di gioco illustrati a colori, giochi, puzzle, romanzi interattivi e set di attività creative per bambini di tutte le età.

Charlie accompagna gli spettatori in un’esperienza narrativa appiccicosa e unica a Charlie’s Colorforms City, dove crea forme affascinanti e creative lungo il percorso. Durante i suoi viaggi, l’affascinante, adorabile e divertente Charlie è accompagnato da un insieme eterogeneo di personaggi. Con l’aiuto di questo divertente equipaggio, tuo figlio può andare nei suoi luoghi virtuali preferiti – nello spazio, nel selvaggio West o direttamente a casa sua – ovunque voglia!

Quando andrà in onda?

La prima stagione di Charlie’s Colorforms City è andata in onda su Netflix il 22 marzo 2019. Con la sua struttura divertente, sicura e creativa, questa presentazione è un eccellente programma didattico per bambini.

Dato che si tratta di un programma animato, le possibilità che venga rinnovato sono abbastanza forti. In genere, le reti e gli studi stabiliscono un’infrastruttura IT per le serie animate, che possono quindi riutilizzare per generare un’altra stagione dello spettacolo. Di conseguenza, riteniamo che l’annuncio della seconda stagione sia solo questione di tempo. In realtà, crediamo che la seconda stagione di Charlie Colorforms City uscirà a marzo 2020.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!