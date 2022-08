Indietro 4 Blood DLC Data di rilascio, ora e aggiornamento di Children of the Worm

La data e l’ora di uscita del DLC Children of the Worm Back 4 Blood sono state confermate per tutte le piattaforme.

E ciò significa che i fan possono prepararsi per la prossima espansione del popolare sparatutto non morto, con nuove carte, pistole e missioni in arrivo.

Ecco tutto ciò che sappiamo arriverà nel gioco come parte della nuova storia della campagna: Act 5, su PlayStation, Xbox e PC.

Gli sviluppatori Turtle Rock Studios hanno confermato che la data e l’ora di rilascio del DLC Back 4 Blood: Children of the Worm sono state fissate per martedì 30 agosto alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST.

Come al solito, ci sarà un nuovo aggiornamento da scaricare, ma non si è parlato della necessità che il gioco vada offline per manutenzione. Quindi i fan dovrebbero ottenere l’accesso al momento del lancio senza che sia necessario che i server tornino online. Per quanto riguarda i nuovi contenuti in arrivo nel gioco, il DLC Back 4 Blood: Children of the Worm presenterà un nuovissimo atto che metterà i giocatori in un’epica resa dei conti con una nuova feroce minaccia nemica.

Il nuovo personaggio “Profeta” Dan sarà aggiunto come parte dell’espansione, con l’autoproclamato predicatore della fine dei tempi armato di pistola, che si unirà alla crescente lista di Pulitori giocabili nel loro sforzo di salvare l’umanità.

Il profeta Dan ha le sue abilità uniche, inclusa l’aggiunta di un effetto casuale dopo aver rianimato un compagno di squadra, aumentando il danno e la resistenza del team, nonché una maggiore abilità di combattimento quando un compagno di squadra è stato reso inabile. Turtle Rock ha anche confermato che la nuova espansione aggiungerà otto skin esclusive per i personaggi e 12 skin per armi esclusive, insieme a nuove armi, accessori e carte.

E per coloro che potrebbero non averlo ancora giocato, ecco la descrizione completa della storia dal team di sviluppo di Back 4 Blood:

“La storia di Back 4 Blood si svolge dopo un’epidemia catastrofica in cui la maggior parte dell’umanità è stata uccisa o infettata. Indurito dagli eventi indicibili e incoraggiato a combattere per l’umanità, un gruppo di veterani dell’apocalisse chiamato Cleaners si è radunato per affrontare gli orrori infetti da parassiti conosciuti come i Ridden per riprendersi ciò che è rimasto nel mondo.

