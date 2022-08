Incredibilmente, un film di Pac-Man dal vivo è in lavorazione

Nelle notizie che nessuno ha visto arrivare, HR ha riferito che un film di Pac-Man dal vivo è in lavorazione. Sì, avete letto bene. Il film è in collaborazione tra Bandai Namco Entertainment e la società di produzione Wayfarer Studios. Wayfarer Studios è un piccolo studio indipendente che ha lavorato a film più piccoli come il dramma Cinque piedi di distanza.

Il film live-action di Pac-Man verrà fuori dai talloni del Detective Pikachu film e i due Sonic il riccio film. I film live-action di Sonic si sono rivelati un successo, aprendo potenzialmente una nuova era di film basati sui videogiochi a partire da Pac-Man. Mentre Pac-Man sembra uno degli ultimi personaggi a cui avresti pensato di ottenere il suo film, Pac-Man è un’icona dei videogiochi ed è riconoscibile in tutto il mondo. La gente dappertutto conosce il cerchio giallo di Pac-Man e quel riconoscimento del marchio è più che sufficiente per giustificare la realizzazione di un film di Pac-Man. Se Sega potesse rendere Sonic un successo nel live-action, Bandai Namco potrebbe far funzionare Pac-Man.