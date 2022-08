Incontri con Katie Holmes

Katie Holmes è una 25 milioni di dollari di dollari Attrice americana con patrimonio netto. Con la sua apparizione come Joey Potter nella sitcom televisiva “Dawson Creek,” è diventata un nome familiare. È diventata famosa a livello internazionale grazie al suo matrimonio con Tom Cruise.

Primi anni di vita

Kate Noelle Holmes è nata il 18 dicembre 1978 a Toledo, Ohio. Sua madre, Kathleen, era una filantropa e casalinga, mentre suo padre, Martin Joseph, era un avvocato. È la più giovane di cinque fratelli, con tre sorelle maggiori e un fratello minore.

Carriera da modella

Quando aveva quattordici anni, la Holmes si iscrisse a una scuola di modelle a Toledo, cosa che la portò alla partecipazione al Concorso IMTA (International Modeling and Talent Association) a New York City nel 1996. Ha firmato un contratto con un’agenzia dopo aver tenuto un monologo da “A Kill a Mockingbird”, che ha inoltrato il nastro dell’audizione al direttore del casting di “La tempesta di ghiaccio” (1997). L’immagine ha segnato il suo debutto cinematografico, con Kevin Kline e Sigourney Weaver.

Nel gennaio 1997, mentre la sua carriera era ancora agli inizi, Holmes si recò a Los Angeles per la stagione pilota. Secondo quanto riferito, ha rifiutato un ruolo in “Buffy l’ammazzavampiri” per finire il liceo. Anche la Columbia TriStar Television, che stava creando un nuovo spettacolo chiamato “Dawson’s Creek”, l’ha incoraggiata a venire a Los Angeles. Holmes, d’altra parte, ha avuto una difficoltà di orario perché era nella performance della sua scuola di “Damn Yankees”. Ha letto per la parte di Joey Potter, il miglior amico del personaggio titolare Dawson, dopo aver ottenuto il permesso di fare un’audizione tramite la telecamera, e successivamente ha vinto la parte.

Carriera di recitazione

La sua interpretazione di Joey Potter l’ha catapultata alla ribalta nazionale e presto è stata sulle copertine di pubblicazioni come Seventeen, TV Guide e Rolling Stone. Ha continuato a recitare in altri film mentre prestava servizio come una serie regolare “Dawson Creek,” come il film “Disturbing Behaviour” (1998), che le è valso un MTV Movie Award per la migliore interpretazione rivoluzionaria. Alla fine di “Dawson’s Creek,” nel 2003, Holmes era l’unico attore ad essere apparso in ogni episodio.

Ora si sta concentrando sulla sua carriera cinematografica, avendo recitato in film come “Pieces of April” (2003), “Batman Begins” (2005) e “Thank You for Smoking” (2005) prima di prendersi una pausa dopo la gravidanza e la nascita di sua figlia. È tornata sul grande schermo nel 2008 con “Mad Money” e ha debuttato a Broadway l’anno successivo in “All My Sons” di Arthur Miller. I suoi altri crediti di recitazione includono il ruolo di Jacqueline Kennedy nella miniserie televisiva “The Kennedys” (2011) e “The Kennedys: After Camelot” (2012).

Lo stipendio di Dawson’s Creek

Katie era un personaggio principale in tutti i 128 episodi di Dawson’s Creek. Ha fatto grossolanamente $ 30.000 per episodio nelle prime stagioni. Ha guadagnato $ 175.000 per episodio al suo apice nelle ultime stagioni. Oltre alla recitazione, Holmes è apparsa in campagne e pubblicità per aziende tra cui Gap, Coach e Garnier Lumia per i prodotti per capelli. È stata anche il volto di Bobbi Brown Cosmetics nel 2013, così come la collezione Primavera 2011 di Ann Taylor. Nel 2008, ha co-fondato Holmes & Yang, un’etichetta di abbigliamento di fascia alta con la stilista Jeanne Yang.

Vita privata

Holmes ha frequentato il suo co-protagonista di “Dawson’s Creek” Joshua Jackson in passato ed è stata fidanzata con l’attore Christ Klein dalla fine del 2003 al 2005. Ha iniziato a frequentare l’attore Tom Cruise nell’aprile 2005 e la loro figlia Suri è nata nell’aprile 2006. Si sono sposati a Bracciano, in Italia, nel novembre 2006. Durante l’estate del 2012, ha chiesto il divorzio da Cruise e ha annunciato che la loro figlia di sei anni sarebbe entrata a scuola a New York City dopo aver studiato a casa.

Dopo il divorzio da Cruise, Holmes è tornata alla Chiesa Cattolica, dopo aver studiato Scientology poco dopo che hanno iniziato a frequentarsi nel 2005. Attualmente frequenta Chiesa di San Francesco Saverio. Ha frequentato l’attore e musicista Jamie Foxx dopo il suo divorzio da Cruise; la coppia in seguito divorziò.

Insediamento del divorzio di Tom Cruise

Dal 2006 al 2012, Tom e Katie si sono sposati. Suri è il risultato della loro relazione. Tom aveva un patrimonio netto di $ 250 milioni quando si è sposato. Quando si sono sposati, il patrimonio netto di Katie era di circa $ 10 milioni.

Tom ha insistito per un buon accordo prematrimoniale poiché aveva molto di più da proteggere. Secondo le condizioni del loro divorzio, Tom deve pagare Katie $ 400.000 un anno di mantenimento dei figli per i prossimi 12 anni (fino all’anno 2024). Funziona fino a $ 33.000 ogni mese, per un totale di $ 4,8 milioni dopo tutto. Anche le spese mediche, la scuola, l’assicurazione e qualsiasi attività extrascolastica di Suri devono essere coperte da Tom.

Katie ha la piena custodia di Suri e ha deciso di non crescerla in Scientology. Katie non ha ricevuto né il mantenimento del coniuge né un pagamento forfettario in contanti. Secondo quanto riferito, Katie ha scelto di non cercare il sostegno sponsale per avere la custodia e il controllo completi sull’educazione di Suri.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!