Incontra la tua prossima perdita di tempo roguelite: Stacklands

Stacklands inizia semplicemente: apri un mazzo di tre carte, ciascuna con una risorsa come “roccia” o “legno”, quindi impilale per creare nuove risorse. Vendi carte per ottenere monete, che possono essere spese in pacchetti più grandi con risorse diverse. È un ciclo di gioco familiare per qualsiasi amante dei simulatori di gestione; mette i giocatori in uno stato di flusso accattivante che ricorda Dorfromantik, con i suoi enigmi ambientali e di posizionamento delle tessere. Ma StacklandsIl pacchetto ingannevolmente semplice nasconde un gameplay profondo che mi ha risucchiato per ore.

StacklandsIl design visivo è semplice, il che rende facile entrare nel gioco. Un banner nella parte superiore dello schermo mostra i pacchetti di carte che puoi acquistare e lo spazio del tabellone ti consente di posizionare o impilare le carte risorsa. Si apre come un grande gioco di alchimia, in cui gran parte del divertimento deriva dal provare combinazioni stravaganti, come usare due villici per creare un nuovo villico (è necessaria una terza carta, che ti lascerò capire da solo). Alcune di queste configurazioni sono più ovvie, come “bastone” e “pietra focaia” che fanno “fuoco”. Alla fine lancerai insieme due carte cadavere per vedere cosa succede. Ma non sta solo a te capirlo: man mano che acquisti più pacchetti di carte, incontrerai carte “idea” che offrono ricette per creazioni più avanzate.

La sfida aumenta, ma non sembra mai una ripida curva di apprendimento. Il primo grande ostacolo è nutrire gli abitanti del villaggio. È così che inizialmente sono andato fuori controllo durante la mia prima corsa: i cespugli di bacche hanno usi limitati prima di scomparire, quindi ho dovuto creare qualcosa di rinnovabile. I miei abitanti del villaggio sono morti di fame prima che potessi capirlo. Alla mia seconda corsa, ho accumulato cibo prima di rendermi conto che c’era un limite massimo di carte. Il gioco lancia anche stupide palle curve. Le carte caotiche casuali compaiono nei pacchetti di carte, come un “pollo” che ha prodotto “uovo” – ottimo per creare “frittata” – ma il dannato pollo ha anche vagato per lo spazio di gioco, causando il caos. Le mie ordinate pile di carte divennero uno splay disorganizzato.

Man mano che aumenti il ​​numero di abitanti del villaggio, dovrai difenderti da ratti giganti o goblin che emergono dalle carte “strano portale” che appaiono. La fine del gioco (che mi ci sono volute circa tre ore per raggiungere) passa naturalmente alla pianificazione della battaglia. Equipaggia gli abitanti del villaggio con armi specifiche per trasformarli in maghi, guerrieri e altro ancora. Armi e armature sono descritte con una lingua ferma sulla guancia, con elmi come “corona di topo” o “cappello di coniglio”. Alla fine, dovrai riunire la tua migliore squadra A per combattere un boss finale. È in linea con Eroe del ciclodove ogni passaggio — o ciclo giornaliero, in Stacklands‘ caso: ti consente di costruire un combattente più forte.

Stacklands completa uno dei roguelite basati su carte più immediatamente accessibili e coinvolgenti che ho giocato quest’anno. Non ci è voluto praticamente tempo per imparare e consumerà così tante delle mie ore a venire.

Stacklands è stato rilasciato l’8 aprile su PC Windows e Mac. Il gioco è stato recensito su PC utilizzando una copia acquistata. Vox Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano il contenuto editoriale, sebbene Vox Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Potete trovare ulteriori informazioni sulla politica etica di Polygon qui.