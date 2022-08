In che modo l’etere è diverso dal bitcoin?

Ethereum è la seconda tecnologia di criptovaluta più grande al mondo sia per capitalizzazione di mercato che per prezzo dopo Bitcoin e blockchain e ha guadagnato un enorme valore nel 2021. Sviluppato da Vitalik Buterin nel 2013, Ethereum è una blockchain decentralizzata e open source con la funzionalità di contratti intelligenti. Proprio come Bitcoin, Ether (ETH), il token di criptovaluta nativo della blockchain di Ethereum ha una natura volatile, fluttuante attorno alle tendenze del mercato. Sei pronto per tuffarti nel trading di Ethereum? Inizia con l’ufficiale rivoluzione del profitto app.

Ethereum ed Etere

Piattaforma software decentralizzata consolidata e aperta, Ethereum è la tecnologia che consente l’implementazione di contratti e applicazioni intelligenti senza alcuna forma di controllo, frode, interferenza di terze parti e tempi di inattività. Il sistema viene fornito con i propri linguaggi di programmazione che consentono agli sviluppatori di costruirlo ed eseguirlo. Non solo questo, la tecnologia ha alcune delle più sorprendenti applicazioni ad ampio raggio che sono alimentate dalla sua moneta nativa, Ether o ETH. Ether dall’altro lato è responsabile dell’esecuzione dei comandi sulla blockchain di Ethereum.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Etere e il suo scopo

Ether può essere scambiato come scambio digitale o valuta allo stesso modo di altre forme di monete come BTC. Mentre il mondo avanza nell’era del bitcoin, ETH non lascia nulla di intentato e viene scambiato molto nel mercato globale. Dai pagamenti alle garanzie e come riserva di valore, ETH è molto richiesto e sta migliorando la sua posizione tra investitori e potenziali trader.

Ether e bitcoin sono entrambe criptovalute che possono essere scambiate tramite scambi online e possono essere archiviate in diversi portafogli. Avendo somiglianze in termini di funzioni e utilizzo, il fattore di capitalizzazione di mercato fa una distinzione cruciale tra i due.

Nell’anno 2021, Ether veniva scambiato a circa $ 700 il 31 dicembre 2020, che è aumentato di oltre il 300% entro la fine del 2021, scambiando a circa $ 4000 per token.

In che modo l’etere è diverso dal bitcoin?

1. Transazioni

Le transazioni di Ethereum sono costituite da codici eseguibili che creano contratti intelligenti e hanno la capacità di interagire con applicazioni autoeseguibili e contratti costruiti utilizzando di esse. Mentre d’altra parte, le transazioni Bitcoin sono monetarie, tuttavia, possono avere messaggi e note apposti codificandoli nei campi dati della transazione.

2. Velocità e tempo della transazione

Un’altra grande differenza tra le due reti – Ethereum e blockchain è il tempo impiegato dalla rete per aggiungere nuovi blocchi di dati, determinando la velocità di transazione. Le reti Bitcoin aggiungono nuovi blocchi in media ogni dieci minuti, mentre Ethereum aggiunge nuovi blocchi più velocemente e consuma circa 15 secondi.

3. Portafogli crittografici

Entrambe le criptovalute possiedono diversi indirizzi di portafoglio pubblico che sono unici e consentono agli utenti di ricevere fondi. L’indirizzo può essere paragonato a un IBAN (International Bank Account Number) che funge da identificatore univoco della società finanziaria. L’indirizzo può aiutare a identificare la banca e il paese del conto di un cliente. Nel caso di Ethereum, l’indirizzo inizia con “0x” mentre gli indirizzi bitcoin possono iniziare da 1, a 3, bc1, ecc.

4. Aspetti tecnici

Le criptovalute potrebbero sembrare simili in termini di trading poiché entrambe condividono lo stesso concetto di registri distribuiti e crittografia, tuttavia differiscono ampiamente in termini di aspetti tecnici. Ether funziona come carburante per le reti Ethereum e le sue applicazioni funzionanti, mentre Bitcoin funziona come una risorsa digitale come oro e argento per la sua rete al fine di memorizzare il valore scambiato.

5. Emissione di token

Entrambi consentono l’emissione rispettivamente di nuovi token e valute attraverso piattaforme diverse. Una piattaforma Omni layer viene utilizzata dalla rete di bitcoin che ha lo scopo di sviluppare e scambiare solo bitcoin. Mentre Ether viene emesso seguendo diversi standard della rete Ethereum come ERC-20. La piattaforma Omni layer è incentrata solo sulle stablecoin, mentre ERC-20 implementa il proprio insieme di regole che includono funzioni come: fornire informazioni sulla fornitura totale di token, saldi dei conti sugli indirizzi, consentire ai fondi di effettuare transazioni tra indirizzi, ecc. Queste funzioni dovrebbero essere implementate prima emissione del token Ethereum.

Riepilogo

Ether e bitcoin, entrambi sono scambiati molto da potenziali investitori e stanno stabilendo le loro posizioni nel mercato globale. Tuttavia, una differenza molto comune da capire tra i due è che Bitcoin è una “criptovaluta” decentralizzata che ha un valore di archivio, mentre Ether è il “crypto token” nativo della rete Ethereum che viene utilizzato per alimentare le sue applicazioni. Il bitcoin tende ad avere una capitalizzazione di mercato molto più alta rispetto all’etere.