Immortalità di Sam Barlow in uscita come parte dell’abbonamento Netflix

La sua storia Il prossimo gioco del creatore Sam Barlow con lo sviluppatore Half Mermaid uscirà martedì su PC Windows, tramite Steam e GOG e Xbox Series X, dove è stato lanciato anche su Xbox Game Pass. È uno dei migliori giochi dell’anno e alla fine sarà disponibile gratuitamente anche per gli abbonati Netflix.

In un annuncio sul suo account Twitter ufficiale, Half Mermaid lo ha detto ai fan Immortalità sarà disponibile per gli abbonati Netflix “molto presto”. Lo studio ha continuato: “Ci stiamo prendendo del tempo extra per la nostra versione mobile per garantire che sia la migliore esperienza possibile per gli abbonati Netflix in tutto il mondo”.

Immortalità è composto da tre film con un’attrice di film di fantasia di nome Marissa Marcel, tre film che, nella finzione del gioco, non sono mai stati rilasciati al pubblico. I giocatori devono scorrere le riprese disponibili, compresi i film stessi e le clip dietro le quinte, per scoprire cosa è successo a Marcel.

Netflix ha 221 milioni di abbonati e, è probabile che tu sia uno di loro. Uno dei grandi problemi dell’abbonamento con il suo servizio di gioco è che le persone non sanno che possono accedere ai giochi lì. Non è difficile, ma non è nemmeno esattamente intuitivo. Se non lo sapevi, non sei solo. All’inizio di agosto, un rapporto di Apptopia suggeriva che solo l’1% degli abbonati Netflix stava giocando utilizzando i propri abbonamenti, ed è un peccato, dato il numero di buoni giochi disponibili.

Immortalità, come altri giochi disponibili tramite Netflix, sarà giocabile su dispositivi iOS e Android. Se non riesci a capire come scaricarlo e riprodurlo al momento del suo rilascio, possiamo aiutarti. Per gli abbonati a Game Pass, Immortalità è disponibile tramite cloud, PC Windows e Xbox Series X senza costi aggiuntivi.

AGGIORNARE: diceva una versione precedente di questo articolo Immortalità sarebbe disponibile per gli abbonati Netflix lo stesso giorno del suo lancio su PC e Xbox. Da allora lo sviluppatore ha annunciato che il lancio di Netflix è in ritardo.