Il “wall-ride” della star della NASCAR Ross Chastain è arrivato direttamente da un Nintendo Gamecube

Il pilota di stock car Ross Chastain domenica ha ottenuto un passaggio disperato e fionda di cinque vetture nell’ultimo giro, passando alle stelle dal 10° al 5° posto nella Xfinity 500 e rimanendo a malapena in vita nella serie di playoff ad eliminazione della NASCAR. Chastain in seguito ha detto ai giornalisti ai box che la mossa è arrivata direttamente dal Nintendo GameCube della sua infanzia.

Il passaggio di Chastain è chiamato “corsa sul muro”. Fondamentalmente, il campo si avvicina a un angolo e tutti rallentano per prenderlo, tranne un idiota estremamente motivato che guida deliberatamente la sua macchina contro il muro e lo usa per frenare e curvare il suo veicolo mentre si fionda intorno ai conducenti più ragionevoli. Questa vista dagli spalti ti dà un’idea migliore di come appare. Nota la reazione sbalordita della folla.

“Non ho mai visto niente di simile prima in vita mia!” uno dei commentatori della NBC rimase senza fiato durante la trasmissione televisiva in diretta.

È importante notare che ciò è accaduto a Martinsville, in Virginia, che è la pista più breve della NASCAR e i cui soprannomi – “The Paperclip” e “Half Mile of Mayhem” – parlano della necessità di tali giochi d’azzardo per ottenere un risultato lì. Non puoi davvero fare quello che ha fatto Chastain su una superspeedway di due miglia, in altre parole, semplicemente perché le curve sono troppo lunghe e le macchine portano molta più velocità in esse.

Chastain ha detto alla NBC che “speravo solo di non aver preso il cancello di accesso della curva quattro”, cioè sbattere contro un divisorio di cemento mentre andava a fondo. “Ma ero disposto a farlo”, ha detto Chastain. Ha detto che “ha giocato molto NASCAR 2005 su GameCube” con suo fratello, Chad; avrebbero avuto rispettivamente 11 e 6 anni quando è stato lanciato il gioco.

Questo non vuol dire che il wall ride funzioni sempre nei videogiochi. Chase Briscoe, uno dei piloti falciati dalla mossa audace di Chastain, ha seccamente notato sui social media che i conducenti di videogiochi possono facilmente catturare una giuntura o un pezzo vagante della geometria del muro e spazzare via.

Ma quando funziona, il wall ride è così devastante che ti farà bandire su piattaforme da corsa serie come iRacing, dove il comportamento del conducente è molto attentamente monitorato e moderato. Briscoe ha detto che un muro va avanti iRacing circa 10 anni fa gli è valsa una pausa. “Di sicuro funziona lì”, ha detto.

I piloti di stock car provano molte cose pericolose e, per quanto ne sappiamo, la NASCAR non ha penalizzato o sanzionato Chastain per il suo ingegno qui. Quindi dubiteremo se questa acrobazia sia ingiusta o in realtà, seriamente, mette in pericolo gli altri sul campo. Sappiamo che è strabiliante vedere un pilota professionista tentare qualcosa che è uscito direttamente da un videogioco, dove alla fine nessuno si fa male, a nessuno importa cosa succede all’auto e puoi sempre smettere di arrabbiarti o riavvia se non funziona.

Chastain non aveva queste opzioni. Ora ha uno degli ultimi quattro posti nella NASCAR Cup Series Championship Race del prossimo fine settimana al Phoenix Raceway.