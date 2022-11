Il video riepilogativo di God of War Ragnarok rende la storia del gioco più confusa

Questa è solo un’ipotesi folle, ma non credo che sarò l’unica persona il cui primo gioco di God of War sarà Dio della guerra Ragnarök. Fortunatamente per me, gli sviluppatori hanno già anticipato i giocatori che non hanno giocato Dio della guerra (2018). Mentre ti avvii Ragnarok un’opzione molto conveniente appare in cima al menu principale, intitolata “Dio della guerra ricapitolare.”

All’inizio, ho pensato che avrebbe aiutato persone come me ad entrare Ragnarok sapendo con sicurezza cosa è successo nel gioco precedente e cosa aspettarsi in questo gioco. Tuttavia, dopo averlo visto, sono più convinto che in realtà sia destinato a coloro che non hanno giocato Dio della guerra fra poco. Questo perché il video di un minuto e mezzo salta incoerentemente da una scena all’altra e viene consegnato senza contesto e/o qualsiasi riassunto diretto della trama del primo gioco. Anche se l’ho visto, non ho idea di cosa sia successo. Quindi ho deciso che sarebbe stato divertente scrivere un post su quello che penso sia successo Dio della guerra sulla base del riepilogo ufficiale in Ragnarokmenu principale di.

Cominciamo.

C’è un ragazzo grande e forte con la barba di nome Kratos e un bambino di nome Atreus. Riesco a capire almeno questo perché, sorpresa, sapevo già chi erano. Il gioco inizia perché la madre di Atreus muore e lui e suo padre vogliono spargere le sue ceneri sulla cima di una montagna.

Immagine: SIE Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

Sembra un compito piuttosto difficile perché una signora a caso dice che la regione è un regno degli dei. Non so se questa è la regione della montagna in cui devono andare, ma presumo che lo sia, perché mai sulla Terra dovrebbero andarci altrimenti. Kratos dice a qualcuno che sono un dio; tuttavia, non so dire se è indirizzato ad Atreus oa questa signora, Freya. Presumo che sia Freya, perché il riepilogo la mostra usare poteri magici che possono far crescere le piante e si riferisce all’essere il leader dei Vanir.

Kratos taglia la testa a un ragazzo di nome Mimir e poi la presenta prontamente a un drago gigante. Non so perché Mimir avrebbe invitato Kratos a tagliargli la testa, ma la clip mostra Kratos che alza la testa, quindi penso che Kratos abbia fatto la cosa. Mimir menziona Kratos che ha ucciso i bambini di Odino, che immagino siano dei. Poi Kratos fa un po’ di pettegolezzi su se stesso. Apparentemente ha scelto di diventare un uomo, ma in realtà è un dio. Quindi non so se è un dio o un uomo o solo un uomo davvero forte adesso.

Atreus scopre di essere un dio. Dice di essere un gigante, ma per me sembra essere un’altezza normale. Ciò porta Atreus a pensare di poter fare tutto ciò che vuole come dio, quindi poi va e uccide un altro dio. (Questo dio non sembra combattere contro un bambino, in qualche modo.) Kratos sembra molto sconvolto perché grida e dice ad Atreus che ci sono delle conseguenze se uccidi un dio.

Immagine: SIE Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

A questo punto, la storia diventa ancora più drammatica. Un altro tizio di nome Baldur entra in scena. Non sembra che gli piacciano Kratos o Freya. E presumo che Kratos e Freya si siano collegati di nuovo, quindi suppongo che Freya serva da guida per Kratos. Ma ora tutto sembra brutto perché questo Baldur si incazza e Kratos gira la testa e lo uccide. Non so davvero perché sia ​​incazzato, ma potrebbe essere perché Atreus ha letteralmente ucciso un dio. Nel frattempo Freya piange la morte di Baldur e lo chiama il suo ragazzo, quindi presumo che sia suo figlio.

Quindi Atreus dice che qualcuno lo ha chiamato Loki e gli chiede questo. Kratos sembra non preoccuparsi di spiegare nulla! Devia la domanda di Atreus. Quindi presumo che Atreus non sia solo un dio ma un dio extra-speciale perché Loki è un personaggio Marvel piuttosto importante.

Alla fine, li vediamo in alto tra le nuvole e un po’ in pace, quindi sembra che abbiano completato il loro obiettivo di spargere le ceneri. (Anche se ancora una volta, vorrei sapere perché era importante.) Il riepilogo non dice se Atreus è direttamente correlato a Kratos, il che sembra dannatamente importante. Nel complesso, sembra che ci siano molti punti della trama irrisolti del primo gioco in cui verrà sviluppato Ragnarok. Il riepilogo non è stato eccezionale, ma sai una cosa? Mi sono appena rassegnato a cercare wiki quando ho bisogno di un po’ di background in più.