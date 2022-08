Il video di aggiornamento della stagione 7 di Sea of ​​Thieves delinea Capitaneria, Sovrani, pietre miliari e altro ancora

La settima stagione di Sea of ​​Thieves è tra pochi giorni e i fan sembrano avere molto da aspettarsi. A questo punto, ovviamente, nuovi cosmetici e oggetti del Plunder Pass sono alla base del corso, ma la Stagione 7 porterà con sé il tanto atteso aggiornamento Captaincy, consentendo finalmente ai giocatori di acquistare e nominare le proprie navi mentre prendono il mare. Un recente video di aggiornamento di Rare ha mostrato l’impressionante quantità di nuovi contenuti in arrivo nel gioco una volta iniziata la nuova stagione, il 4 agosto.

L’aggiornamento Captaincy è probabilmente la più grande attrazione qui. I giocatori potranno acquistare uno di ciascuno dei tre tipi di nave – sloop, brigantini e galeoni – e dargli il proprio nome, e senza dubbio molto ben congegnato. Captaincy è molto più che chiamare la tua nave Boaty McBoatface, però. La cabina del capitano può essere personalizzata negli avamposti, consentendo ai giocatori di cambiare tavoli, sedie, tappeti e altro ancora. Sarà inoltre reso disponibile un nuovo tipo di oggetto noto come Trinket per ravvivare ulteriormente l’interno della nave.

La stagione 7 aggiungerà anche un nuovo sistema di progressione al gioco, noto come pietre miliari. Le pietre miliari sono una serie di compiti e risultati relativi a tutti i tipi di aspetti diversi del gioco, tra cui riparare la tua nave e guadagnare oro dalle missioni. Sono distribuiti su cinque diversi allineamenti, ciascuno relativo a un diverso tipo di stile di gioco, che vanno dal cercatore d’oro assetato di soldi al temibile The Feared. Il completamento dei traguardi servirà come un altro modo per sbloccare alcune opzioni di personalizzazione per le navi.

La nuova stagione introdurrà anche i Sovrani, un nuovo tipo di commerciante che si trova in ogni stazione di scambio. Si occupano solo di equipaggi capitanati, ma possono rendere molto più semplice la vendita del tuo bottino, con posizioni convenienti e un comodo arpione per arrotolare i tuoi forzieri direttamente dal tuo mazzo. Ci sono anche molti piccoli aggiustamenti in arrivo, inclusa un’espansione alle mercanzie del maestro d’ascia e un comodo diario del capitano per tenere traccia di varie informazioni sulla nave. La stagione 7 di Sea of ​​Thieves salperà l’ancora il 4 agosto.