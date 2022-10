Il tweet ufficiale di MultiVersus sembra alludere a una nuova fase di Steven Universe

L’account Twitter di MultiVersus ha condiviso un tweet con una nuova immagine che mostra Rick che esce dal suo portale con il suo nuovo “compagno”, Garnet da Steven Universe. Il tweet è uno scherzo: come se Rick dovesse sostituire Morty per Garnet, ha bisogno dell’esclusiva “Morty Wave” di Morty. Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione della maggior parte dei fan con il nuovo tweet è l’immagine di sfondo di Rick e Garnet. Lo sfondo non si basa su nessuna delle fasi esistenti in MultiVersus, il che implica che il titolo riceverà una nuova fase.

Lo sfondo sembra essere ispirato alle immagini di Steven Universe. MultiVersus ha già un Steven Universe-palcoscenico ispirato chiamato Ancient Sky Arena, che è un luogo di tipo colosseo dove hanno avuto luogo le prime battaglie con le gemme. Le altre fasi del gioco sono la Batcaverna, Scooby’s Haunted Mansion, il Tree Fort da Tempo di avventuraComulons Stage da Rick e MortyTrofeo’s EDGE e la fase di allenamento.

Non c’è molto altro da fare oltre alla nuova immagine, ma gli sviluppatori del gioco hanno continuamente aggiornato il titolo con nuovi contenuti sin dal suo lancio. Rick da Rick e Morty e Gizmo da Gremlin sono i due personaggi giocabili più recenti rilasciati per il gioco. DC Comics antieroe Black Adam e Gremlin l’antagonista Stripe arriverà anche in MultiVersus come parte della prima stagione.

Steven Universe è un programma di animazione per bambini che ha come protagonista un ragazzo con lo stesso nome. Steven vive con un gruppo di esseri alieni magici conosciuti come Gems, e lavorano insieme per proteggere la città di Steven, Beach City. Lo spettacolo è diventato molto popolare per la sua estetica, i personaggi, la trama e l’inclusività. Steven e Garnet, leader delle Gemme, sono gli unici personaggi dello show attualmente in gioco e nessuna delle fughe di notizie o del data mining ha suggerito che qualcun altro arriverà presto nel gioco.