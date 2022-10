Il tweet dell’attore sembra confermare il DLC Horizon Forbidden West per caso

L’attore americano Lance Reddick ha inviato un tweet rivelando che è al lavoro in una nuova sessione per Horizon Forbidden West. Il tweet conteneva anche un video dell’attore con punti bianchi che gli coprivano il viso per la cattura del movimento. Il problema è che Forbidden West è uscito dal 18 febbraio e il gioco non ha ancora annunciato il DLC. Da allora Reddick ha cancellato il suo tweet, suggerendo che l’attore ha rivelato involontariamente che altri contenuti di Horizon stanno arrivando.

Sebbene Reddick non abbia twittato che tipo di lavoro sta facendo per Forbidden West, i fan hanno teorizzato che stia lavorando al DLC per Forbidden West. Sony non ha annunciato ufficialmente il DLC per Forbidden West, ma dato il successo del gioco, ha senso che ottenga DLC. L’originale Horizon Zero Dawn ha ricevuto un’espansione DLC chiamata The Frozen Wilds, che includeva una nuova area che i giocatori possono esplorare e una nuova modalità storia espansiva. Se il DLC arriverà su Forbidden West, molto probabilmente assumerà la stessa forma dell’originale Zero Dawn e sarà un’espansione con una terra nuova di zecca per i giocatori.

Il tweet originale non è sull’account Twitter di Reddick, ma Okami Games su Twitter ha salvato il tweet come screenshot. Reddick è un attore e doppiatore americano prolifico che ha lavorato a diversi film, televisione e videogiochi. Ha avuto ruoli di primo piano in Boschi, Frangiae Il cavoe persino Albert Wesker in Netflix è stato cancellato Cattivo ospite mostrare. Da la voce e fa il mocap per Sylens, uno dei personaggi principali della serie Horizon e un alleato per la protagonista giocabile Aloy.