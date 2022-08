Il trailer di rivelazione di Destiny 2: Lightfall mostra nuove sottoclassi e funzionalità

Dopo averlo annunciato a fianco Destiny 2: Oltre la luce nel 2020, Bungie ha finalmente svelato la vera natura di Luce, l’espansione del 2023 dell’MMO. Lo studio ha mostrato il primo trailer di Lightfall durante lo Showcase di Destiny 2 del 2022.

Luce è l’espansione successiva a quella di quest’anno La regina delle streghee sarà la prima vera battaglia tra Guardiani e The Witness. Come al solito, l’espansione arriverà con una nuova destinazione, un nuovo raid e una serie di nuove armi e armature esotiche. Ma solo per la seconda volta nella storia di Destiny, Lightfall porterà anche una nuova sottoclasse dell’Oscurità da affiancare a Stasis: Strand.

The Strand è la prima sottoclasse verde nel repertorio del franchise e si concentrerà sul dare ai Guardiani maggiori capacità di movimento. Nel trailer, vediamo Titans, Warlock e Hunters che utilizzano una varietà di nuove abilità di Strand. Nello specifico, ogni classe viene mostrata alle prese con una nuova destinazione come Spider-Man.

Il trailer di Lightfall ha anche rivelato che i Guardiani si dirigeranno verso una misteriosa città su Nettuno nel tentativo di impedire al Testimone e ai suoi discepoli di conquistare il sistema solare, l’Ultima Città e, soprattutto, il Viaggiatore.

Il Testimone è stato introdotto nella tradizione di Destiny qualche tempo fa come una figura mitologica chiamata “The Winnower”, ma è stato introdotto per la prima volta nel gioco tramite La regina delle streghescena post-crediti. Il Testimone sta cercando quella che chiama “La Forma Finale”, che è essenzialmente una versione perfezionata dell’universo, quando tutto il grano è stato adeguatamente separato dalla pula.

Destino 2La prima saga ufficiale di The Light and Darkness si concluderà con La forma finale espansione nel 2024. Bungie non ha rivelato nulla in merito Luce‘s sequel durante l’evento di rivelazione, ma basandosi solo sul nome, sembra probabile che Lightfall non finirà bene per i Guardiani dell’Ultima Città.

Per quanto riguarda le cose brutte per Zavala e l’equipaggio, i fan dovranno aspettare fino all’inizio del prossimo anno. Come sempre, Bungie continuerà a rivelare di più su Lightfall, Strand e la nuova destinazione del franchise nei prossimi mesi.