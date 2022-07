Il trailer di rivelazione della posizione di Hitman 3 sull’isola di Ambrose arriva prima della tabella di marcia di luglio

Lo sviluppatore IO Interactive ha pubblicato un trailer per l’imminente espansione di Hitman 3. Ambrose Island è una nuova location che i fan non vedevano l’ora dall’inizio del secondo anno di Hitman 3, e ora c’è finalmente una data per quando arriverà nel gioco.

Il nuovo trailer mostra Ambrose Island e quello che sembra essere l’obiettivo principale lì. La donna che racconta il trailer parla di come il luogo sia pieno di criminali o emarginati dalla società. Insieme hanno prosperato come una famiglia e questa persona non è disposta a permettere a nessuno di distruggerla. Naturalmente, questo è esattamente ciò per cui è arrivato l’Agente 47.

Sebbene non ci siano dettagli sulla missione della storia principale, sulle sfide o sulle opportunità di malizia intorno all’isola di Ambrose, c’è una data di uscita. La nuova posizione arriverà per tutti i giocatori di Hitman 3 il 26 luglio e sarà un aggiornamento gratuito. Chiunque acquisti Hitman 3 avrà anche diritto al contenuto aggiuntivo, il che significa che qualcuno riceverà un gioco molto più grande allo stesso prezzo di acquisto.

Maggiori dettagli su Ambrose Island saranno rivelati quando IO Interactive rilascerà la roadmap di Hitman 3 Year Two luglio alla fine di questo mese. Ad oggi, il contenuto di questi aggiornamenti mensili è stato leggermente migliore rispetto al primo anno di supporto di Hitman 3, ma i fan sono stati ansiosi di saperne di più da quando è stato confermato che si stavano lavorando a una nuova posizione e modalità di gioco.

Poiché l’isola di Ambrose è una posizione completamente nuova, sarà un aggiornamento molto più sostanziale rispetto agli obiettivi elusivi, alle escalation o ad altre missioni minori che sono state aggiunte a Hitman 3. Questa nuova posizione arriverà con sfide di assassinio, livelli di maestria, nuovi oggetti da sbloccare e molto altro da scoprire e da elaborare.