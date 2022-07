Il trailer di Gotham Knights SDCC 2022 mostra Batgirl in azione di gioco

L’ultimo Gotham Cavalieri I riflettori del personaggio, in anteprima al Comic-Con di San Diego, brillano su Batgirl, uno dei quattro eroi giocabili nell’ensemble di azione e avventura in arrivo questo autunno dallo sviluppatore WB Games Montreal.

Batgirl fa un breve monologo sull’importanza dei simboli, quindi il suo trailer si mette al lavoro, mostrando le sue combo da mischia, abilità speciali e altri gadget e armi, incluso un manganello che si trasforma in nunchaku. Anche se ciò potrebbe dedurre che lei è il Michelangelo di Gotham Cavalieri‘quartetto di combattenti del crimine, il nuovo trailer di Batgirl sostiene in modo convincente che lei è il prossimo Batman di Gotham City.

Il personaggio ha suscitato una piccola polemica in primavera. All’epoca, la biografia ufficiale del gioco suggeriva che Barbara Gordon, canonicamente paralizzata da uno sparo (nell’altrettanto controversa Batman: Lo scherzo che uccide dal 1988), aveva superato le sue ferite riqualificandosi, un tropo che molte persone con disabilità trovano insensibile.

WB Games Montreal ha riscritto la biografia di Gordon e si è consultata con il gruppo di difesa dei giochi AbleGamers per rielaborare il suo personaggio. Questo spiega perché i giocatori vedranno la schiena rinforzarsi sotto gli abiti civili di Gordon e la vedranno fare esercizi di riabilitazione nel nascondiglio della squadra.

Gotham Cavalieri il lancio è previsto per il 25 ottobre per PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X. Le versioni proposte per PlayStation 4 e Xbox One sono state eliminate all’inizio di quest’anno.

Puoi trovare tutta la copertura di Polygon di notizie, trailer e altro di SDCC 2022 qui.