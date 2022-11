Il trailer di gioco di Fire Emblem Engage mostra nuovi attacchi e abilità di Engage

Emblema del fuoco Ingaggiare verrà lanciato tra poco più di due mesi. Finora, i fan del gioco di ruolo tattico a turni non hanno molto su cui basarsi, a parte il trailer di annuncio del gioco a settembre e una trama della scorsa settimana, che ha rivelato che gli eroi dei giochi passati si uniranno ai giocatori nel loro nuovo avventure.

È qui che entra in gioco il trailer di mercoledì. Questa analisi di cinque minuti spiega, in termini di gameplay, cosa sta cercando di fare Intelligent Systems con l’introduzione di Emblem Rings. Ce ne sono 12 dentro Emblema del fuoco Engage, ciascuno collegato a un personaggio da qualche parte nei 33 anni di storia della serie. Il trailer di mercoledì conferma che, insieme a Marth, Ingaggiare presenterà Sigurd da Fire Emblem: genealogia della guerra santaCelica da Echi di Fire Emblem: Shadows of ValentiaCorin da Destini di Fire EmblemByleth da Emblema del fuoco: tre casee Lyn da Emblema del fuoco: La lama ardente (ovvero 2003 Emblema del fuoco per Game Boy Advance) come emblemi.

Con un Emblem Ring, i giocatori ottengono un buff passivo e persistente agli attributi delle loro unità. Da lì, possono anche impegnarsi con gli emblemi (da cui il titolo del gioco), che garantiranno armi e abilità speciali oltre all’aggiornamento standard. Di interesse specifico: il potente Engage Attack, che sembra una super mossa in grado di porre fine a un incontro, che tu sia in vantaggio o in svantaggio.

Il resto del video descrive quali sono gli attacchi, le armi e le abilità Engage specifici per il set di Emblem Rings. Emblema del fuoco Engage è il 17° capitolo della serie, ma solo il terzo negli ultimi 15 anni ad essere lanciato su console. Arriva il 20 gennaio su Nintendo Switch.