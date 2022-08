Il trailer di Gioco Competitivo Scarlatto e Viola rivela il nuovo Pokémon Cyclizar

Durante la cerimonia di chiusura del Campionato Mondiale Pokémon 2022, Game Freak ha svelato un nuovo trailer di Pokémon Scarlet e Violet che mostra alcune delle nuove meccaniche di battaglia del gioco, tra cui una prima occhiata a un Pokémon completamente nuovo: il tipo Drago/Normale Cyclizar. Come Koraidon e Miraidon, i Pokémon leggendari della mascotte di Scarlet e Violet, Cyclizar vanta anche un’estetica simile a una motocicletta, particolarmente evidente attraverso la ruota che sporge dal suo petto.

Il trailer mostrava anche Cyclizar usando la mossa “Shed Tail”, una tecnica mai vista nei precedenti giochi Pokémon. La mossa consente al Pokémon che la usa di distrarre il suo avversario posizionando un’esca sul campo prima di scambiarsi di posto con un altro Pokémon nel gruppo. Sebbene sembri utile per lanciare gli allenatori avversari per un giro, costerà anche ai Pokémon che usano la mossa circa il 50% dei suoi HP, secondo il trailer.

Il trailer ha anche mostrato alcuni altri oggetti e abilità che sembrano ravvivare le battaglie Pokémon, incluso l’oggetto Specchio Herb, che consente ai Pokémon che lo consumano di copiare gli aumenti delle statistiche di un avversario acquisiti in battaglia. Nel frattempo, il nuovo oggetto Loaded Dice rende le mosse multi-strike, come Fury Swipes o Rock Blast, più propensi a colpire più volte.

Game Freak ha anche dato un’altra occhiata all’abilità Terastallizzante, una nuova abilità che consente ai Pokémon di assumere forme cristalline che li vedono acquisire nuovi tipi e mosse. Questa abilità è stata annunciata per la prima volta durante l’evento Pokémon Presents che si è tenuto all’inizio di questo mese.

Oltre ai nuovi Pokémon e alle meccaniche di battaglia, Scarlet e Violet riceveranno anche una modalità cooperativa per quattro giocatori, qualcosa che i fan desideravano da un po’ di tempo. Come previsto, alcuni Pokémon esistenti in precedenza riceveranno anche nuove forme regionali, come Wooper, la cui forma Paldeana ha preso d’assalto Internet.