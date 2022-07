Il trailer di Genshin Impact mostra i pugni e i calci di Shikanoin Heizou

La versione 2.8 di Genshin Impact è a circa una settimana di distanza, in uscita il 13 luglio. L’aggiornamento ci porta un nuovo personaggio di nome Shikanoin Heizou il cui detective prodigio che sa come prendere un pugno. Quando abbiamo saputo per la prima volta delle capacità investigative di Shikanoin Heizou, il fatto che fosse un kickboxer non era esattamente nelle nostre menti. Ma in effetti, il kit di Shikanoin Heizou è progettato attorno ai suoi pugni e calci, che sono in bella mostra nell’ultimo trailer di Genshin Impact.

L’ultimo trailer di Shikanoin Heizou mostra le sue appariscenti abilità nel pugilato, supportate da una traccia musicale che sembra uscita direttamente da The Great Ace Attorney. I violini sono in bella mostra mentre Shikanoin Heizou picchia Treasure Hoarders a destra ea sinistra, mettendo in mostra le sue abilità. Come personaggio Anemo, Shikanoin Heizou può infondere diversi elementi, infliggendo danni da Turbinio mescolando diversi elementi insieme.

Conosciamo già tutte le abilità di Shikanoin Heizou, incluso Heartstopper Strike che infligge un sacco di danni e il suo Windmuster Kick Elemental Burst che lancia un proiettile esplosivo contro i suoi nemici. Queste abilità infliggono una quantità impressionante di danni per un personaggio a 4 stelle, ma dovremo aspettare e vedere come si comporta nella meta del gioco.

Shikanoin Heizou sarà disponibile nella prima metà della versione 2.8, con un aumento di 4 stelle insieme ai personaggi Kazuha e Klee. Kazuha è uno dei personaggi più forti attualmente nel gioco, quindi è una buona idea tirare su questo stendardo indipendentemente dal fatto che tu voglia o meno Shikanoin Heizou.