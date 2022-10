Il trailer di EA Sports PGA Tour anticipa il primo gameplay, piattaforme confermate

Il primo assaggio di EA Sports PGA Tour – e sì, questo è il titolo finale – è finalmente arrivato ed è uno sguardo breve ma impressionante al prossimo gioco di golf di simulazione di EA Sports.

Un teaser trailer pubblicato martedì, che sembra essere lo stesso giorno in cui il gioco in competizione di 2K Sports, PGA Tour 2K23, ha debuttato in una versione anticipata – offre clip di ciò che EA definisce “filmati di gioco reali” dell’Augusta National Golf Club. Questa è la sede del torneo Masters, che sarà presente esclusivamente in EA Sports PGA Tour, tornando nel mondo dei videogiochi per la prima volta in un decennio. Sarà accompagnato nel gioco dagli altri tre principali campionati del golf professionistico maschile, nonché dall’Amundi Evian Championship, uno dei cinque major del tour professionistico femminile.

Forse è prematuro confrontare i due giochi; dopotutto, questo è un teaser con meno di 30 secondi di filmato da un lavoro in corso. Per quanto riguarda la data di rilascio, EA non ha fornito una finestra di lancio aggiornata martedì oltre il ritardo di un anno precedentemente annunciato alla “primavera 2023”. Tuttavia, l’editore ha finalmente confermato le piattaforme su cui EA Sports PGA Tour saranno disponibili: PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X. PC è una sorpresa; EA non ha rilasciato un titolo di golf su PC dal 2011. L’editore potrebbe tornare sulla piattaforma per competere direttamente con PGA Tour 2K23disponibile su PC da quando il franchise ha debuttato come The Golf Club nel 2014.

EA potrebbe anche invitare un confronto a PGA Tour 2K23 perché l’editore ritiene che sia favorevole. Ho passato gli ultimi giorni a giocare a una copia di recensione di quest’ultimo gioco e, sebbene non sia un problema nel reparto grafico, questa sbirciatina all’imminente sforzo di EA sembra essere leggermente superiore all’ultimo di 2K Sports: c’è un livello di ricchezza e smalto qui che ha immediatamente attirato la mia attenzione. Ad esempio, la club house dell’Augusta National ha un peso che la fa sembrare un vero edificio; le strutture di molti dei corsi in PGA Tour 2K23 sembrano ritagli di cartone al confronto.

Detto questo, gli edifici sui campi da golf in definitiva sono solo vetrinistica. Alla fine, EA Sports PGA Tour sarà giudicato in base a come ci si sente ad allineare i tiri e a far oscillare una mazza; quante modalità di gioco e corsi offre; e il grado in cui i giocatori possono personalizzare il golfista creato. Il suo predecessore, 2015 Rory McIlroy PGA Tour, è venuto molto meno in quasi tutte queste aree tranne il gameplay, almeno al lancio. A partire da ora, EA ha annunciato 11 corsi per EA Sports PGA Toure ha detto martedì che il suo elenco di giocatori di golf giocabili includerà Jordan Spieth, vincitore del Masters Tournament 2015, che appare nel teaser trailer.