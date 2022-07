Il trailer dell’annuncio di Kirby’s Dream Buffet è super carino

Cosa c’è di meglio di Kirby? Kirby in un mondo composto interamente da giganteschi dessert. E cosa c’è di meglio di così? KIRBY MULTIPLI.

In Buffet dei sogni di Kirby, tutti questi bei sogni diventano realtà. È un po’ un gioco di corse e un po’ un percorso a ostacoli. I giocatori rotoleranno attraverso vari livelli a tema alimentare, consumando fragole per ingrandirsi e sbaragliare la concorrenza. E poiché questo è Kirby, ci sono anche alcune abilità di copia – in questo caso, legate al cibo – per aggiungere un tocco in più.

Il gioco è progettato per essere accessibile a tutte le età, ma offre una sfida sufficiente per i fan più accaniti di Kirby. Sarà disponibile sia il multiplayer locale che online.

Questo nuovo gioco di Kirby è una sorpresa, dal momento che Kirby e la terra dimenticata uscito all’inizio di quest’anno. Non sono disponibili dettagli sui prezzi Buffet dei sogni di Kirby, né esiste una data di uscita esatta oltre l’estate 2022. È un eShop e un’esclusiva per il download, quindi probabilmente sarà un gioco più piccolo. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito web del Nintendo Store.