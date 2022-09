Il trailer della panoramica di Sonic Frontiers ha un sacco di Sonic che prende a calci in culo

“Devo andare veloce” è il famoso mantra sposato da Sonic the Hedgehog, ma c’è così tanto Di più a lui di quello. Sonic è un combattente, un hacker, un esploratore, un amante e frontiere soniche esplorerà ogni aspetto di una delle nostre icone culturali pop più complesse.

In un nuovo video di panoramica di tre minuti (più lungo se, come me, lo guardi più di una volta), Sega descrive in dettaglio l’ampiezza e la profondità dell’azione e dell’avventura che Blue Blur sperimenterà in frontiere soniche. Per coloro che hanno seguito il gioco – e quelli che non l’hanno fatto – questa è una rottura tanto necessaria, poiché le sue anteprime disparate hanno in qualche modo reso poco chiaro come tutto si adatti insieme.

C’è ogni genere di cose qui: un mondo sottosopra chiamato Cyber ​​Space per la varietà visiva, ampi paesaggi sul mondo principale “open-zone” delle Isole Starfall, dove i giocatori troveranno Chaos Emeralds per far progredire la storia e aprire la mappa, e una serie di nuove abilità, molte delle quali sorprendentemente orientate al combattimento. Davvero, Sonic ha così tanti mosse di combattimento in questo gioco, è come se fosse stufo di tutti che postano discorsi schiaffi sul “Ciclo sonoro”. Dimostra che si sbagliano, amico.

frontiere soniche lancia l’8 novembre 2022.