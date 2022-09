Il trailer del Sonic Frontiers Tokyo Game Show conferma Super Sonic, la zona del vulcano

Ogni trailer di Sonic Frontiers ci ha insegnato qualcosa di nuovo sull’avventura in arrivo. Uno dei più recenti ha mostrato i Chaos Emeralds, che hanno fatto riflettere i fan su cosa avrebbe fatto Sonic una volta che avesse messo le mani sull’intera collezione. Se hai indovinato “trasformarsi in Super Sonic”, avresti ragione.

Sonic Frontiers ha appena ricevuto un trailer di TGS e, come puoi vedere anche solo dalla miniatura qui sotto, Super Sonic è il momento clou. “Nuovi nemici pericolosi richiedono nuove potenti abilità”, anticipa la descrizione del trailer. Il trailer stesso mostra Sonic che affronta un nemico gigante, in una battaglia che fa venire in mente giochi come Shadow of the Colossus. Per sconfiggere questi nemici titanici, Sonic dovrà scatenare la sua forma volante d’oro. Vediamo un breve momento di quello che sembra il gameplay di Super Sonic per chiudere il trailer, mentre Sonic ingrandisce verso l’imponente cattivo.

Super Sonic non è nuovo per il franchise, ma sarà la prima volta che i fan potranno volare in un’ambientazione open world, o “zona aperta”, come preferisce chiamarla Sega. La non linearità di tutti i livelli di ritorno nelle zone di Sonic Frontiers dovrebbe essere divertente da esplorare, soprattutto dall’alto.

Il trailer di TGS conferma anche un bioma vulcanico, visto per la prima volta durante l’anteprima di un artbook. Ci sono solo alcune inquadrature della zona da controllare, ma possiamo vedere roccia vulcanica scura sotto i piedi di Sonic, fiumi di lava che vorrai assolutamente evitare e più di quei nemici oscuri che dovremo affrontare durante l’avventura. Il trailer presenta anche la sigla di Sonic Frontiers, recentemente rivelata, “Vandalize” di ONE OK ROCK.

Mancano solo pochi mesi all’arrivo di Sonic Frontiers. La sua data di uscita è l’8 novembre e sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Game Store. I preordini per le sue varie edizioni sono ora disponibili.