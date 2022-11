Il thriller Immortality è ora disponibile gratuitamente per gli abbonati Netflix

Immortalitàil videogioco narrativo sviluppato da La sua storiadi Sam Barlow, è ora disponibile su dispositivi Apple iPhone e iOS, gratuitamente per gli abbonati Netflix. Cosa più intrigante, il video full-motion della storia, che include nudità e diverse scene di sesso, è presentato intatto.

Immortalità è un gioco misterioso che coinvolge la scomparsa di un’attrice immaginaria di nome Marissa Marcel la cui carriera va dagli anni ’60 agli anni ’90. Il gameplay prevede l’abbinamento di tagli della telecamera dai film di Marcel per sbloccare più filmati che la ritraggono davanti alla telecamera e durante le prove. Dopo aver riordinato il filmato, il giocatore può finalmente mettere insieme il puzzle di ciò che le è successo. È un gioco consigliato da Polygon e, a nostro avviso, già uno dei migliori del 2022.

Uno dei film nella biografia di Marcel è “un thriller sessuale”, quindi Immortalitàè il contenuto più maturo. L’App Store di Apple è notoriamente severo per quanto riguarda giochi, app o altri contenuti con temi per adulti, in particolare contenuti sessualmente espliciti. La nudità, ovviamente, è ancora presente nei contenuti su servizi di streaming come Netflix o HBO Max (o la cartella iCloud dell’utente, a dire il vero), ma Immortalità sarebbe un raro esempio di un’app con materiale sessualmente esplicito archiviato su un dispositivo iOS stesso.

Immortalità originariamente lanciato il 29 agosto per PC Windows e Xbox Series X. È disponibile gratuitamente per gli abbonati Netflix tramite l’app iOS di Netflix.