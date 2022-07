Il test della rete cooperativa di Halo Infinite è finalmente disponibile e termina il 1 agosto

Quando Halo Infinite è stato lanciato, mancava di una modalità che molti considerano un punto fermo della serie Halo: una campagna cooperativa. Ora, sette mesi dopo il suo rilascio, la modalità tanto desiderata sta finalmente facendo il suo debutto, anche se solo temporaneamente. Venerdì, 343 Industries ha annunciato che un test di rete per la campagna cooperativa di Halo Infinite sarebbe stato pubblicato sia per i giocatori Xbox che per PC. Tuttavia, il test durerà solo per poco più di due settimane, poiché dovrebbe concludersi il 1° agosto.

Sebbene dare una prima occhiata alla modalità cooperativa per quattro giocatori sia l’attrazione principale di questo test, la cooperativa non è l’unica nuova funzionalità introdotta qui. Il test includerà anche la tanto richiesta funzione di ripetizione della missione. Come suggerisce il nome, questo ti consente di rigiocare le missioni della storia, cosa attualmente non possibile in Halo Infinite.

Se sei un abbonato Game Pass o Game Pass Ultimate, otterrai automaticamente l’accesso al test su console Xbox; devi solo scaricare la build di anteprima. Lo stesso vale se hai acquistato la campagna di Halo Infinite su Xbox. Tuttavia, il test della rete Steam è solo su invito e verranno invitati solo coloro che sono stati precedentemente iscritti al programma Halo Insider.

Vale la pena notare che se hai giocato/acquistato Infinite su PC tramite Game Pass o Microsoft Store, non potrai scaricare il test tramite queste app. Tuttavia, secondo i giocatori su tali piattaforme, se ti sei precedentemente registrato al programma Halo Insider, dovresti ricevere una chiave per scaricare la versione Steam del test, indipendentemente da dove giochi alla versione PC del gioco.

Questo test sembra essere un passo nella giusta direzione per la campagna di Halo Infinite. Tuttavia, nei mesi trascorsi dal suo lancio, il multiplayer di Halo Infinite ha ricevuto una buona dose di critiche in merito alla sua sovrabbondanza di microtransazioni, ai travolgenti premi di Ultimate Challenge, nonché a un emblema in-game inspiegabilmente offensivo introdotto il mese scorso.