Il tentativo di D&D di sradicare il razzismo nei suoi libri ha fatto un passo indietro

La nuova campagna di Dungeons & Dragons, Spelljammer: avventure nello spazio, è stato salutato dalla critica come un ritorno alle radici gioiose e satiriche del gioco. Ma ora che i contenuti circolano da qualche settimana, i fan stanno sottolineando qualcos’altro: un background caratteriale radicato in archetipi razzisti. Il problema ha afflitto D&D sin dal suo inizio, ed è tornato a macchiare quella che è una nuova versione altrimenti eccezionale.

Il passaggio incriminato in questione deriva da Guida dell’avventuriero astraleche funge effettivamente da Manuale del giocatore dei tre volumi Spelljammer impostare. A pagina 13, il libro introduce l’hadozee, un mammifero spaziale che assomiglia a un primate.

“I primi hadozee erano timidi mammiferi”, inizia il brano, “non più grandi dei gatti domestici. Cacciati da predatori naturali più grandi, gli hadozee si sono arrampicati sugli alberi e hanno sviluppato lembi simili ad ali che hanno permesso loro di scivolare da un ramo all’altro. Da lì racconta la storia di un mago che ha intrappolato e ridotto in schiavitù queste creature con l’intento di venderle “al miglior offerente”. Alla fine, gli apprendisti del mago fecero amicizia con questi hadozee e li liberarono.

I fan sui social media hanno sottolineato i parallelismi con l’esperienza dei neri e la storia della schiavitù negli Stati Uniti e all’estero, inclusa la dipendenza dell’ambientazione da navi a vela antiquate, lo stesso tipo di navi che ha portato le persone ridotte in schiavitù in Nord America nel primo posto. I critici hanno anche trovato nel libro immagini che rimandano a spettacoli di menestrelli razzisti. In mezzo a questa controversia, alcuni hanno scavato ancora più a fondo negli archivi dell’editore originale di D&D, TSR. La Wizards of the Coast ha acquistato quella società negli anni ’90. In quegli archivi, le cose vanno davvero fuori dai binari, con ulteriori informazioni di base sull’hadozee che evocano molti altri stereotipi razzisti dei neri.

Wizards è pienamente consapevole di quel catalogo arretrato problematico. Ecco perché include un avviso di contenuto su quei materiali su DriveThruRPG e Dungeon Masters Guild:

Noi (Maghi) riconosciamo che alcuni dei contenuti legacy disponibili su questo sito Web non riflettono i valori del franchise di Dungeons & Dragons oggi. Alcuni contenuti più vecchi possono riflettere pregiudizi etnici, razziali e di genere che erano comuni nella società americana in quel momento. Queste raffigurazioni erano sbagliate allora e sono sbagliate oggi. Questo contenuto è presentato come è stato originariamente creato, perché fare altrimenti sarebbe come affermare che questi pregiudizi non sono mai esistiti. Dungeons & Dragons insegna che la diversità è una forza e ci sforziamo di rendere i nostri prodotti D&D il più accoglienti e inclusivi possibile. Questa parte del nostro lavoro non finirà mai.

Wizards ha recentemente ribadito il suo impegno per l’inclusività. Durante le proteste di Black Lives Matter nel 2020, Wizards si è schierata fermamente contro il razzismo e il ruolo che l’azienda ha svolto nel promuoverlo. Ha promesso di fare meglio andando avanti per i fan di D&D e Magia: The Gathering. Ha alterato diversi libri di D&D della 5a edizione e ha sostenuto l’autore RA Salvatore mentre ampliava l’impronta culturale dei drow, la razza di elfi dalla pelle nera che conta l’eroe Drizzt Do’Urden tra i suoi. Ha anche pubblicato Viaggi attraverso la cittadella radiosa, un’antologia di avventure scritte esclusivamente da scrittori di colore. Il suo creatore, Ajit George, ha vinto l’ambito Diana Jones Award alla Gen Con di quest’anno.

A seguito di queste azioni progressiste, molti fan, così come altri designer di giochi da tavolo, sono stati espliciti nelle loro critiche alla scelta di Wizards di reintrodurre l’hadozee in questo modo.

Tutto ciò solleva la questione del perché gli hadozee siano stati persino inclusi in questo nuovo libro. Non facevano parte dell’ambientazione originale, ma furono invece introdotti in un gioco ancora precedente chiamato frontiere stellaripubblicato per la prima volta nel 1982. Wizards è attualmente coinvolto in una causa con un altro editore che sta tentando di riavviare frontiere stellari senza il permesso di Wizards. Quel contenzioso è atteso in tribunale questo ottobre.

Polygon ha contattato Wizards prima della pubblicazione e l’organizzazione ha rifiutato di commentare la situazione.