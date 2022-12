Il tema di Skyrim ha fatto un’apparizione inaspettata all’UFC 282

Il discorso di gran parte del mondo dello sport sabato sera sono stati gli eventi di UFC 282. Lo spettacolo UFC ha caratterizzato una decisione controversa in una delle partite, oltre a un vivace evento principale tra due pesi massimi leggeri. Ma prima di quell’evento principale, è sicuro dire che coloro che vivono MMA e videogiochi hanno notato un po’ di musica di The Elder Scrolls V: Skyrim che ha suonato poco prima dell’incontro finale della notte. E se è così, potrebbe averti teletrasportato a Tamriel solo per pochi minuti.

L’evento principale di UFC 282 prevedeva una partita dei pesi massimi leggeri tra Jan Blachowicz e Magomed Ankalev. L’incontro doveva decidere il destinatario del vacante campionato dei pesi massimi leggeri UFC.

Prima del combattimento, Blachowicz ha fatto una scelta interessante per la sua musica di sciopero. Quella scelta è stata l’iconico tema Dovahkiin di The Elder Scrolls V: Skyrim: