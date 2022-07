Il teaser di Genshin Impact Sumeru rivela Alhaitham, Dehya, Cyno e altri

Genshin Impact lo sviluppatore Hoyoverse ha rilasciato giovedì un video in anteprima che mostrava nuove informazioni sulla sua prossima regione di Sumeru. C’è molto stipato nel video di circa tre minuti, ma i punti salienti includono nuove informazioni sulla tradizione su Sumeru, anticipazioni di sei personaggi e ulteriori informazioni sui nemici che incontreremo nelle sue terre.

Il video di anteprima, intitolato “Prelude to Wisdom”, fa parte di una serie in corso che mostra ai giocatori cosa possono aspettarsi durante i loro viaggi a Sumeru. Il video inizia con l’impostazione del principio guida centrale della regione: la conoscenza. Gli sviluppatori sottolineano il ruolo centrale dei ricercatori nel paese e quanto siano altamente razionali le sue persone. Abbiamo anche sentito che la gente di Sumeru non è in grado di sognare e che indossano strani auricolari che potrebbero avere qualcosa a che fare con questo fenomeno.

Tuttavia, se stiamo parlando di conoscenza, ecco cosa devi sapere: le informazioni più importanti che verranno dall’anteprima sono le rivelazioni dei personaggi, di cui ce ne sono molte.

Ecco tutti quelli che abbiamo visto:

Abbiamo dato un’altra occhiata al ricercatore e guardia forestale Tighhnari.

Alhaitham è un pezzo che incontreremo in una città portuale. Proviene dall’Haravatat nell’Akademiya, che funge da principale università e organo di governo.

Dehya, che gli sviluppatori hanno descritto come “Desertfolk”, è un mercenario dalle orecchie di gatto degli Eremiti.

C’è il ballerino cornuto Nilou, che ha sfidato i valori di Sumeru abbracciando le arti.

Abbiamo visto il generale Mahamatra, Cyno seduto in modo drammatico nel deserto, ma non abbiamo ancora avuto maggiori informazioni su di lui.

Nahida è una “ragazza misteriosa” il cui design ricompone una fata. Si dice che sia il nuovo arconte di Dendro. (Che è un termine specifico del gioco per l’entità che funge da dio della regione.)

Sumeru comprende sia foreste lussureggianti che deserti aridi. Pertanto, incontreremo un’ampia varietà di nemici, incluso un nemico comune, gli Eremiti. Sono un gruppo di mercenari che provengono da un’antica civiltà nel deserto e si genereranno come nemici comuni come i Nobushi in Inazuma. Il video mostrava anche la fauna comune della regione, come una versione muschiosa dei cinghiali trovati in altre regioni, nuovi tipi di funghi, un gigantesco uccello vegetale simile a uno struzzo e leopardi.

Apparentemente la terra nasconde anche alcuni segreti nella sabbia. Ci sono aggeggi robotici che combatteremo nei templi del deserto e bestie mutate. Gli sviluppatori suggeriscono una sorta di “deterrente” sconosciuto utilizzato dalla gente del deserto in crisi, ma dovremo aspettare per scoprire cosa significa.

Sumeru verrà aggiunto a Genshin Impact come parte del grande aggiornamento 3.0 del gioco. Oltre alle informazioni condivise qui, la regione introdurrà un nuovo elemento ispirato all’erba chiamato Dendro. È un aggiornamento gigantesco che lancerà molti dei contenuti mostrati nel corso di diversi mesi. Puoi leggere tutto ciò che devi sapere al riguardo con la nostra spiegazione Genshin Impactl’aggiornamento 3.0.