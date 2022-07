Il teaser di Genshin Impact 3.0 rivela ufficialmente i personaggi di Sumeru, le creature dei funghi e i mercenari

I fan di Genshin Impact si stanno preparando per l’aggiornamento 3.0 del gioco, che aggiungerà una quarta regione al gioco. Sumeru è una terra di foreste pluviali, fiumi e deserti, con un pizzico di ispirazione dall’antico Egitto. Genshin Impact 3.0 arriva questo autunno, ma lo sviluppatore HoYoVerse ha costantemente stuzzicato il nuovo contenuto. L’ultimo teaser ci offre uno sguardo ai nuovi personaggi che si uniscono al roster e altro ancora.

Prelude to Wisdom, come viene chiamato il video, presenta lo sceneggiatore IP Yogurt e il designer di mostri Baiheng che spiegano la cultura e le creature di Sumeru. “Un altro punto interessante è che a Sumeru, la maggior parte delle persone non è in grado di sognare”, anticipa Yogurt. Quell’elemento della storia giocherà sicuramente in alcune delle nuove missioni di 3.0. Sumeru è anche la casa dello Shroom-Kin. Baiheng spiega che questi nuovi nemici sono funghi altamente evoluti, alcuni dei quali assumono persino le forme di altri animali.

Ovviamente, la grande attrazione di questo teaser è vedere i nuovi personaggi. Alhaitham, Cyno, Dehya, Kusanali, Nahida, Nilou e Tighnari fanno tutti parte del video. Sono stati visti per la prima volta nella perdita di aggiornamento 3.0 (e nelle lamentele di imbiancatura che ne sono derivate). Lo stesso vale per Collei e Dori, che non si sono visti in questo particolare video.

Questo è il terzo teaser di Sumeru di HoYoVerse. Il primo ha rivelato il nuovo elemento Dendro di Genshin Impact, alimentato dalla saggezza del popolo di Sumeru. Dendro può anche combinarsi con elementi esistenti per nuove reazioni: Bloom se miscelato con Hydro e Catalyze se miscelato con Electro. Il secondo teaser mostrava alcuni degli ambienti di Sumeru. Questo è stato il nostro primo sguardo alle foreste lussureggianti e al deserto arido, e quest’ultimo ospita una nuova fazione mercenaria nota come gli Eremiti.

Genshin Impact 3.0 arriverà questo autunno, ma ci saranno comunque importanti aggiornamenti da allora ad oggi. In effetti, il banner Yoimiya della versione 2.8 è stato appena rivelato.