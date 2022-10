Il team di Overwatch 2 mette in evidenza gli aggiornamenti post-lancio, più eroi puntano sui cambiamenti di equilibrio

Dopo il lancio roccioso di Overwatch 2, i server si sono per lo più smussati e i giocatori stanno entrando attivamente nel gioco e partecipano regolarmente alle partite. Con le cose che iniziano a sistemarsi, Blizzard vuole delineare più modifiche che esamineranno, come il bilanciamento degli eroi e l’adeguamento del posizionamento nella classifica competitiva.

Finora, tutti gli eroi del roster si allineano con ciò che la squadra si aspettava e ogni eroe ha una percentuale di vittorie dal 45% al ​​55%. A causa di questa popolarità e utilizzo relativamente equilibrati tra i giocatori per l’attuale lancio, il team non sta attivamente cercando di creare cambiamenti immediati. L’unica correzione a questo stato è per Zarya in Total Mayhem, che riceverà una modifica dopo il prossimo importante aggiornamento di Overwatch 2 il 25 ottobre, delineato dall’ultimo post sul blog di Overwatch. La prossima serie di modifiche al bilanciamento degli eroi dovrebbe arrivare per la stagione 2 di Overwatch 2, che avverrà il 6 dicembre.

Imparentato: Overwatch 2 compenserà il suo lancio irregolare con cosmetici gratuiti e weekend con XP doppi

Gli eroi che Blizzard sta cercando di cambiare includono Doomfist, Genji, Sombra, Symmetra, Torbjörn e Kiriko. Doomfist è rimasto indietro rispetto a molti altri carri armati in Overwatch 2 e il team potrebbe modificare le sue abilità Power Block e Meteor Strike. Con il passaggio di Doomfist dal ruolo DPS a Tank per Overwatch 2, ha senso vedere più modifiche per questa carica. Genji ha tagliato i nemici a sinistra e a destra, il che potrebbe essere il motivo di un futuro adeguamento della passiva DPS.

Impareremo maggiori dettagli su cosa Blizzard intende fare con questi personaggi quando questi cambiamenti arriveranno più vicino alla stagione 2.

Lo sviluppo voleva anche scusarsi con i giocatori di Overwatch 2 che hanno ricevuto il loro posizionamento in classifica nella modalità competitiva e sono stati immediatamente inseriti in Bronze 5. Diversi giocatori credevano che si trattasse di un bug, ma inizialmente Blizzard aveva questo posto come soft reset, con ondate di i giocatori tornano al gioco per primi, dando loro la possibilità di ricominciare. Poiché questi aggiustamenti sono stati troppo pesanti nella stagione 2, i giocatori dovrebbero aspettarsi di vedere il posizionamento funzionare in modo molto più efficace.

Anche se il lancio iniziale è terminato, Blizzard sta ancora lavorando su una manciata di bug per appianare il gioco e il team probabilmente continuerà a farlo per tutto ottobre. Quando arriverà la stagione 2 di Overwatch 2, ci saranno un nuovo carro armato, una mappa e oltre 30 skin, oltre a un Battle Pass e una skin mitica in primo piano.