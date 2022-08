Il team di Call of Duty: Warzone è stato nuovamente accusato di plagio, presumibilmente derubando l’ex sviluppatore

Non molto tempo fa, Activision Blizzard è stata accusata di aver plagiato il lavoro di un artista quando ha introdotto una skin Samoiedo in Call of Duty: Vanguard. Ora Warzone è sotto tiro per lo stesso motivo, e l’artista in questione era lui stesso uno sviluppatore di Call of Duty.

La storia inizia con Robert Bowling, che un tempo era uno stratega creativo e community manager di Infinity Ward. Bowling è ora il capo dello studio di Midnight Society, una squadra che sta costruendo uno sparatutto chiamato Deaddrop con il famigerato streamer di Twitch Dr. Disrespect. Il 1 luglio 2022, Bowling ha inviato il tweet che vedete sotto, promuovendo Founder’s Passes for Deaddrop. In allegato al tweet c’era un breve video della skin Four Zero Two, dal nome dell’handle Internet di Bowling.