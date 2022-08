Il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic per PS5 ha un nuovo sviluppatore

Sabre Interactive sta subentrando ad Aspyr Media Guerre stellari: Cavalieri dell’Antica Repubblica, secondo un rapporto di Bloomberg. Embracer Group, che possiede entrambi gli studi, ha accennato al passaggio a un nuovo sviluppatore nel suo rapporto sugli utili finanziari la scorsa settimana.

“Uno dei progetti AAA del Gruppo è passato a un altro studio all’interno del Gruppo”, ha scritto. “Ciò è stato fatto per garantire che la barra della qualità sia dove abbiamo bisogno che sia per il titolo. Non ci aspettiamo ritardi materiali per il titolo sulla base di questa transizione”.

A luglio, Bloomberg lo ha riferito Star Wars: I Cavalieri dell’Antica Repubblica è stato “ritardato a tempo indeterminato” dopo il licenziamento di due registi. Sabre Interactive è stato precedentemente nominato per aver aiutato Aspyr con lo sviluppo del titolo di Star Wars.

Embracer non ha risposto a Polygon in merito a una richiesta di commento sul cambio di studio.

Star Wars: I Cavalieri dell’Antica Repubblica il remake è stato annunciato l’anno scorso, dopo che Embracer Group aveva annunciato mesi prima di aver acquisito lo sviluppatore originale del remake per $ 100 milioni. Embracer possiede anche Sabre Interactive, che ha acquisito nel 2020 per $ 150 milioni. Sabre Interactive ha alcuni studi principali in tutta Europa. La stessa Embracer ha acquisito studi a un ritmo rapido per anni; più recentemente, Embracer ha annunciato di aver acquistato Limited Run Games, Tripwire Interactive, Singtrix e Tuxedo Labs. Quel giorno, ha anche annunciato di averlo fatto anche ha acquistato i diritti per realizzare giochi, film e altro basati su JRR Tolkien’s Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Star Wars: I Cavalieri della Vecchia Repubblica, l’amato gioco originale, è stato rilasciato da BioWare nel 2003. Il gioco di ruolo consente ai giocatori di entrare nell’universo di Star Wars come personaggi originali creati dai giocatori assegnati alla Repubblica Galattica o all’Impero Sith.