Il remake di Splinter Cell ha appena perso il suo regista

I fan di Splinter Cell possono essere un po’ permalosi riguardo al loro franchise di giochi preferito. È comprensibile, considerando che non c’è stata una nuova voce nella serie dalla Blacklist del 2013. Un remake dell’originale Splinter Cell è il prossimo nel docket di Ubisoft, ma ha appena colpito un dosso stradale.

Come notato da VGC, il regista David Grivel ha lasciato il progetto del remake. La partenza segna la fine degli 11 anni in Ubisoft e il suo incarico copre la gamma di franchise come Assassin’s Creed, Far Cry e, naturalmente, Splinter Cell. “Riassumerlo in un post è quasi impossibile, ma devo dire che sono stato fortunato”, ha dichiarato Grivel su LinkedIn. “E quindi, voglio ringraziare di cuore tutti coloro con cui ho lavorato in Ubisoft e dire ‘au revoir'”. Grivel conclude il suo post di addio dicendo alla gente di “rimanere sintonizzati” per quando annuncerà il suo nuovo concerto.

Quindi dove finisce il remake di Splinter Cell? Almeno un commentatore del post di Grivel vede questa partenza come un brutto segno, e questo sarà sicuramente ripreso dagli altri fan di Splinter Cell. Allo stato attuale, il remake di Splinter Cell è stato annunciato ufficialmente a dicembre 2021, nemmeno un anno intero prima dell’uscita di Grivel. Tuttavia, considerando che non abbiamo una data di uscita annunciata né alcun trailer di gioco, sembrerebbe che il remake sia nelle primissime fasi di produzione. Da questo punto di vista, non dovrebbe essere necessario preoccuparsi. Ubisoft è un’azienda enorme e può ricoprire un ruolo di regista piuttosto facilmente.

Detto questo, è comprensibile se i fan di Splinter Cells siano stanchi di questa notizia. Molto prima che il remake fosse confermato, l’unica cosa che dovevano aspettarsi era un gioco Splinter Cell VR. Da allora è stato cancellato, insieme ad altri progetti Ubisoft come Ghost Recon Frontline.

A detta di tutti, il lavoro sul remake di Splinter Cell è ancora in pieno svolgimento. In questa fase iniziale, sappiamo almeno che il gioco non sarà open world.