Il remake di Lollipop Chainsaw uscirà nel 2023

Motosega lecca-lecca, il gioco cult del 2012 su una cheerleader che combatte contro gli zombi mentre la testa disincarnata del suo ragazzo penzola dalla sua vita, è in fase di rifacimento. Il remake uscirà nel 2023, ma nessuna piattaforma è stata confermata.

Il produttore Yoshimi Yasuda ha condiviso la notizia su Twitter. Yasuda ha detto di aver riacquistato i diritti dall’editore giapponese originale del gioco, Kadokawa Games, e che lo “personale di sviluppo originale” stava lavorando al remake. Ha anche affermato che l’editore occidentale del gioco Warner Bros. ha sostenuto il progetto. Ma il suo messaggio non menzionava lo studio di sviluppo originale Grasshopper Manufacture o il suo fondatore e il co-direttore del gioco, Goichi Suda, noto come Suda 51.

“Vari fattori hanno portato le cose a impedire ai fan di giocare più facilmente Motosega lecca-lecca, ed è passato del tempo da quando i giocatori non sono stati in grado di accedere al gioco sulle console attuali”, ha affermato Yasuda. “Noi, lo staff di sviluppo originale … pensiamo al gioco come molto prezioso per noi e non volevamo lasciarlo nel limbo”.

Yasuda ha notato che il gioco dovrà essere cambiato per il suo remake, in particolare le 15 canzoni con licenza sulla colonna sonora, che saranno in gran parte sostituite. Ci sarà anche un “approccio più realistico” alla grafica del gioco. Questo potrebbe essere controverso, poiché l’aspetto semi-cel-shaded dell’originale faceva parte del suo fascino trash.

Il team di sviluppo potrebbe anche scoprire che i gusti sono cambiati dal 2012. Sebbene sia sempre ironico, Motosega lecca-lecca — che è stato co-scritto da James Gunn, nientemeno, tra le uscite dei suoi film Super e Guardiani della Galassia – aveva un atteggiamento malizioso nei confronti della sua eroina poco vestita che potrebbe non passare all’adunata oggi. La recensione originale di Polygon ha rilevato “problemi tonali dilaganti e correnti sotterranee aggressive di misoginia” che attireranno sicuramente una rinnovata attenzione nel remake quando arriverà il prossimo anno.