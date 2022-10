Il regista di The Mercenaries di Resident Evil Village su come interpreta Lady D

quando Resident Evil Village‘S L’espansione degli inverni uscirà il 28 ottobre, i fan del survival horror avranno la possibilità di rivisitare il raccapricciante villaggio dell’Europa orientale per vivere una conclusione della storia di Ethan Winters nei panni di sua figlia Rose. Capcom prevede anche di rilasciare un importante aggiornamento a VillaggioLa modalità rigiocabile The Mercenaries, che offre ai giocatori il controllo di cattivi come Lady Alcina Dimitrescu e Karl Heisenberg, oltre al veterano eroe di Resident Evil Chris Redfield. Questa è molto più varietà rispetto all’attuale versione di The Mercenaries, che consente ai giocatori di combattere le orde del villaggio nei panni del vecchio Whatshisface Ethan.

Polygon ha recentemente parlato con Cattivo ospite Villaggio L’espansione degli inverni il game director Kento Kinoshita, che ha risposto ad alcune delle nostre domande più urgenti sugli aggiornamenti di The Mercenaries e su cosa possono aspettarsi i giocatori quando si metteranno alle calcagna di Lady D alla fine di questo mese. Continua a leggere per la nostra e-mail completa di domande e risposte con Kinoshita.

Polygon: Puoi discutere il tuo processo di adattamento di personaggi come Lady Dimitrescu e Karl Heisenberg per The Mercenaries? Entrambi sembrano abbastanza diversi dal tipo di personaggi di cui i giocatori avevano il controllo nelle versioni precedenti della modalità.

Kento Kinoshita: Prima di tutto, abbiamo pensato che le nuove aggiunte dovessero essere personaggi popolari con cui i fan avrebbero voluto interpretare. Ci siamo imbattuti in alcuni problemi lungo il percorso, ma l’entusiasmo e la risoluzione dei problemi del nostro team di sviluppo hanno permesso di aggiungere tre personaggi incredibilmente popolari. Quando li abbiamo adattati per The Mercenaries, abbiamo fatto uno sforzo consapevole per dare a ciascuno la propria sensazione distintiva. Chris è un personaggio ibrido che combina attacchi a lungo raggio (armi da fuoco) con combattimenti ravvicinati (pugni). Nel frattempo, Heisenberg esercita la forza magnetica per scatenare assalti a distanza ravvicinata. Infine, Lady Dimitrescu sfrutta la sua grande statura per eseguire colpi devastanti che si sentono immensamente potenti.

I giocatori avranno effettivamente un punto di osservazione alto 9 piedi quando giocano nei panni di Lady D? O è “rimpicciolita” per corrispondere all’incirca all’altezza degli altri personaggi?

L’altezza di Lady Dimitrescu ha sollevato molte sfide durante lo sviluppo, ma alla fine siamo stati in grado di implementarla con una statura gigante, più alta di qualsiasi altro personaggio. Per The Mercenaries, è necessario che il giocatore possa controllare facilmente il proprio personaggio e, per renderlo possibile, abbiamo regolato la sua altezza a poco meno di nove piedi di altezza. A quell’altezza, il giocatore evita a malapena di sbattere contro il soffitto.

Come è nata l’idea di lanciare mobili come attacco per Lady D?

Quando abbiamo considerato le azioni che avremmo potuto dare a Lady Dimitrescu, siamo tornati indietro e abbiamo esaminato tutto ciò che ha fatto nella campagna della storia. La maggior parte del comportamento di Dimitrescu in forma umana è abbastanza semplice o non si sentirebbe bene in termini di esecuzione di quelle azioni come giocatore, ma c’è quella scena in cui lancia un’intera vanità che lascia un’impressione così duratura. Quel momento si è davvero distinto e sembrava che sarebbe stato così divertente da poter fare. Nella proposta di design, solo le parole “puoi lanciare una vanità” hanno suscitato molte risate ed entusiasmo nel team di sviluppo, quindi piuttosto che sudare dettagli come “da dove vengono i mobili?” ci siamo concentrati solo sul renderlo un attacco divertente e interessante.

Immagine: Capcom

Quali elementi della risposta dei fan a Lady D volevi incorporare nel suo aspetto e nelle sue abilità in The Mercenaries?

Ne ho parlato in precedenza in una delle domande precedenti, ma anche se sapevamo che sarebbe stato difficile implementare una statura così alta, abbiamo deciso che era troppo importante non farlo. Inoltre, siamo stati in grado di esprimere i due lati di lei – il lato calmo e dignitoso e il lato eccitabile e squilibrato – con il sistema Thrill Gauge. Anche le sue tre figlie sono state accolte molto bene dai fan, quindi abbiamo deciso di includerle come una delle azioni di Lady Dimitrescu.

Nel trailer di The Mercenaries: Additional Orders, Chris prende a pugni SEI nemici contemporaneamente. Chris Redfield ha dei superpoteri? Può segretamente Hadouken?

Inizialmente il pugno di Chris Redfield aveva un raggio di attacco più coerente con la sua grafica, ma abbiamo ricevuto molti feedback sul fatto che il pugno spesso mancava i nemici per questo motivo. Quindi, per assicurarci che si sentisse bene, e così tu potessi sferrare ogni pugno che sai che dovresti, l’abbiamo cambiato per attaccare una vasta area di fronte a te! Chris è umano, quindi non ha poteri speciali, ma stiamo parlando di The Chris Who Punched a Boulder. I suoi pugni sono decisamente abbastanza capaci. Inoltre, abbiamo assegnato a ogni personaggio le proprie abilità uniche. Abbiamo incluso un’ampia gamma, comprese le abilità che rafforzano i pugni di Chris, i suoi attacchi con le armi da fuoco e altro ancora. Ci auguriamo che ti piaccia la varietà in ogni corsa che offre.

Immagine: Capcom

Resident Evil VillageI nuovi personaggi giocabili de “I mercenari” sembrano tutti molto potenti. Come li hai bilanciati per il livello di sfida della modalità?

Una parte importante di The Mercenaries è la sensazione di euforia, quindi per legare i nuovi personaggi giocabili sono tutti incredibilmente potenti. Ma, per accumulare un punteggio elevato, è necessario concatenare combo e sconfiggere rapidamente i nemici. Ci auguriamo che i giocatori provino ad affrontare le varie sfide che si presentano quando lo fanno con ciascuno dei personaggi.

I giocatori potranno acquistare oggetti da The Duke giocando nei panni di Lady D, Heisenberg e Chris? In caso affermativo, a che tipo di elementi avranno accesso?

I nuovi personaggi possono anche acquistare oggetti e potenziamenti per armi da The Duke. A differenza di Ethan, non sono in grado di acquistare armi, ma sono in grado di acquisire abilità, il che rende nuovo anche l’interpretazione dello stesso personaggio a seconda di ciò che hai ottenuto.

Qual è la tua nuova aggiunta preferita Resident Evil VillageLa modalità I mercenari di cui le persone potrebbero non essere a conoscenza?

Abbiamo aggiunto circa 20 distinti sbloccabili, inclusi nuovi livelli e abilità, regolando anche la difficoltà e la frequenza di questi in modo da non perdere la motivazione quando si continua a giocare. Il Risponditore LZ potrebbe essere abbastanza difficile da sbloccare nel gioco originale, ma con The Mercenaries Additional Orders è possibile ottenerlo usando i personaggi appena aggiunti. Se non eri in grado di sbloccarlo prima, perché non riprovare?