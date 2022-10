Il regista di Silent Hill rompe il silenzio su più giochi in fase di sviluppo durante l’intervista

Il regista dell’originale 2006 Silent Hill Il film è apparso come ospite d’onore al Festival del cinema fantastico europeo di Strasburgo del 2022 e ha portato alla luce alcune informazioni molto interessanti sulla serie di Silent Hill. In un’intervista individuale di 18 minuti con il regista Christophe Gans, dopo un po’ di discussione sulla sua carriera e sui film futuri in lavorazione, l’intervistatore chiede anche della serie di videogiochi Silent Hill.

In questa intervista, il regista afferma di “saperne un po’ del [next Silent Hill game].” Continua dicendo che stava “lavorando con i creatori originali di Konami” e che “ci sono diversi giochi in sviluppo mentre parliamo”.

Se ciò non bastasse, sembra anche confermare molte indiscrezioni sottolineando che “ci sono diverse squadre con una grande linea di giochi. Faranno rivivere il franchise. Penso [Konami] sono rimasti davvero colpiti dal successo dei remake di Resident Evil, che sono giochi evidentemente eccezionali”.

Imparentato: Le immagini di Silent Hill 2 Remake del Bloober Team sembrano trapelate online

Christophe Gans afferma in seguito che non sta lavorando direttamente a questi progetti, ma che sta lavorando con Konami su qualcos’altro. Questa è la sua spiegazione di come ha scoperto il revival della serie Silent Hill.

Con le recenti notizie sul remake di Bloober Team Silent Hill 2 e l’inaspettato rating in Corea del Sud per uno sconosciuto gioco di Silent Hill, The Short Message, le cose stanno iniziando a prendere forma. Sebbene il CEO di Bloober Team stia ancora cercando di tenere sotto controllo i piani di Konami, questi recenti colloqui con Silent Hill il regista Christophe Gans sembra solo rafforzare le speranze dei fan. Tutto quello che possiamo dire è che le voci su un ritorno di Silent Hill stanno iniziando a diventare verità.