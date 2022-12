Il regista di Elden Ring non cambierà il modo in cui vengono realizzati i giochi FromSoftware, poiché probabilmente le vittorie dei Game Awards incombono

Il moderno catalogo FromSoftware è pieno di successi come la serie Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Eppure Elden Ring è riuscito a superare tutti questi, diventando uno dei giochi più venduti in America di tutti i tempi e ottenendo numeri di successo nel resto del mondo. Questo successo fa parte del motivo per cui il regista Hidetaka Miyazaki continuerà a dirigere i suoi progetti allo stesso modo.

Lo ha detto Miyazaki in un’intervista a Famitsu (tradotta da VGC). Stava rispondendo ai vari premi che Elden Ring ha già ricevuto quest’anno, dicendo che non è troppo preoccupato dei motivi per cui ha avuto tanto successo. “La mia sensazione è che non intendo cambiare il modo in cui ho fatto le cose”, ha dichiarato Miyazaki. “Cerco di non pensarci troppo, perché potrebbe diventare una distrazione quando realizzerò il prossimo progetto. Tuttavia, sono molto grato e mi sento onorato”. Come dice il vecchio proverbio, se non è rotto, non aggiustarlo.

È importante sottolineare che quando Miyazaki menziona “il modo” in cui ha fatto le cose, si riferisce ai livelli di difficoltà, alla tradizione nebulosa e agli aspetti artistici dei giochi FromSoftware, non alle pratiche in studio a cui sono sottoposti i dipendenti. Questa distinzione è importante poiché lo studio è stato recentemente interrogato sulla cultura del crunch. Le stesse meccaniche di gioco stanno chiaramente ancora facendo miracoli. “Ci sono molte persone che hanno suonato per la prima volta il genere con Elden Ring”, ha continuato. “Mi viene nostalgia quando li sento.”

Tuttavia, i premi sono probabilmente ancora nella mente di Miyazaki in una certa misura. I Game Awards 2022 si stanno avvicinando rapidamente e lo spettacolo ha ospitato molti dei primi trailer di Elden Ring. Allo stesso modo, è stato nominato per diversi premi nel programma di quest’anno. È in corsa per il miglior gioco di ruolo, nonché come gioco dell’anno in generale. Lo stesso Miyazaki è più specificamente evidenziato anche con una nomination per la migliore direzione del gioco. Ci aspettiamo di vedere Elden Ring portare a casa almeno uno se non tutti questi premi.