Il randagio è acceso? Spiegazione dell’assenza della console Nintendo

Randagio ha suscitato molto scalpore dopo il suo lancio su piattaforme PlayStation e PC, e i giocatori vogliono anche sapere se Stray è su Nintendo Switch.

Come ci si potrebbe aspettare, c’è molto interesse nell’esperienza di una nuova avventura cyberpunk incentrata su un gatto.

E la buona notizia è che puoi giocarci su qualcosa di più di un semplice PlayStation Plus Premium. Ma alcuni giocatori rimarranno delusi nello scoprire l’attuale accordo di esclusività della console attualmente in vigore.

Stray è su Nintendo Switch?

Stray non è disponibile su Nintendo Switch e non ci sono notizie su questo cambiamento nel 2022.

Né Annapurna Interactive né BlueTwelve Studio hanno ancora parlato di Stray in arrivo su altre console, e va notato che il gioco rimane un’esclusiva PS4 e PS5. Tuttavia, sebbene Stray rimanga un’esclusiva per console PlayStation, puoi trovarlo su Steam Store e, con lo Steam Deck, potresti comunque goderti il ​​titolo in movimento, come faresti con Nintendo Switch.

Switch è diventato un tesoro di titoli indie e una delle piattaforme più popolari per ospitarli per quanto riguarda la fidelizzazione e l’avviso del pubblico. Ci sono speranze che Stray possa arrivare su altre piattaforme in futuro, poiché attualmente è elencato solo come un’esclusiva console a tempo limitato.

Alla fine del teaser trailer del gioco del 2020, c’era un messaggio che diceva che il gioco sarebbe stato un’esclusiva per console PlayStation per un periodo di tempo limitato.

Non si fa menzione di quanto durerà questo periodo e sembra probabile che Stray non sarà giocabile su Nintendo Switch nel 2022.

Va anche notato che Stray può essere giocato senza spendere soldi extra su PS4 e PS5 in questo momento. Per accedere senza acquistare una copia dal PlayStation Store, puoi iscriverti ai livelli Premium Extra o PS Plus come parte di un abbonamento in corso. E sottoscrivendo una nuova prova di abbonamento di sette giorni, è possibile accedere ai nuovi servizi senza acquistare un pacchetto di abbonamento.

