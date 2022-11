Il protocollo Callisto promuove 13 nuovi modi per uccidere brutalmente il tuo eroe come parte del suo DLC e pass stagionale

The Callisto Protocol è un gioco horror di sopravvivenza che porta i giocatori sulla luna di Giove Callisto. I terrificanti alieni possono fare a pezzi il protagonista Jacob da un arto all’altro e, a quanto pare, hanno diversi modi per ucciderlo. Se vuoi vederli tutti, tuttavia, dovrai acquistare alcuni DLC o primavera per il pass stagionale del gioco.

Controllando la pagina Steam del gioco, puoi leggere tutto sui contenuti del suo season pass. Il Contagion Bundle è quello su cui concentrarsi qui. Aggiunge la modalità Contagion, che offre “munizioni ridotte e cadute di salute, una difficoltà personalizzata e morte permanente”, nonché “la collezione di skin Watchtower e 13 nuove animazioni della morte di Jacob”. In sostanza, otterrai morti diverse se giochi con un’impostazione di difficoltà più estrema (dopo averla pagata). Il pacchetto Contagion è incluso nel pass stagionale, ma in base al nome, prevediamo che verrà venduto anche come acquisto separato.

Per essere chiari: non stiamo trattenendo nulla dal gioco principale per il pass stagionale. Non abbiamo ancora iniziato a lavorare su questo contenuto. È tutta roba nuova su cui lavoreremo nel nuovo anno. I fan hanno chiesto ANCORA PIÙ morti, quindi ne faremo una priorità il prossimo anno. — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 23 novembre 2022

Il Contagion Bundle è uno dei tre contenuti inclusi nel season pass. Il pacchetto Riot aggiunge la modalità Riot, che mette i giocatori contro “ondate di nemici brutali”. Include anche la collezione di skin Ingegnere e 12 animazioni aggiuntive di morte del nemico: c’è uno schema lì. A completare il pass stagionale ci sono la collezione di skin Outer Way e il DLC della storia, che verranno aggiunti in seguito. Come per il Contagion Bundle, immaginiamo che anche questi saranno venduti singolarmente.

Come affermato, tutti questi contenuti extra sono inclusi nel pass stagionale del gioco, incluso nella Digital Deluxe Edition. Questa è una delle due versioni disponibili per il preordine, l’altra è la Day One Edition. In quella nota, la data di uscita di The Callisto Protocol è il 2 dicembre. Il titolo survival horror sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC quel venerdì. Sfortunatamente, le console last-gen e Nintendo Switch stanno perdendo questo.