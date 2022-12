Il protocollo Callisto è un gioco di Dead Space? Perché sembra così simile

Il protocollo Callisto è una nuovissima esperienza horror di sopravvivenza per i fan, e alcuni l’hanno scambiato per un gioco di Dead Space a causa delle somiglianze.

Questo è senza dubbio uno dei giochi più spaventosi dell’anno, anche se le recensioni sono un miscuglio. Attualmente vanta un 76 su Metacritic per PS5 e la nostra recensione afferma che si tratta di una “masterclass horror di sopravvivenza brutale e spaventosamente tesa con momenti davvero spaventosi”.

La sua accoglienza critica non è del tutto alla pari con gli amati Dead Space 1 e 2, ma è un incubo che i fan di Issac Clarke dovrebbero comunque godere.

Il protocollo Callisto è un gioco di Dead Space?

Il Protocollo Callisto non è un gioco di Dead Space ma ci sono alcune somiglianze.

Entrambi si svolgono nello spazio, entrambi presentano sangue e mostri grotteschi, e tu sconfiggi questi mostri in entrambi i giochi sparando agli arti / tentacoli. La salute è mostrata anche sul retro del collo/armatura del personaggio principale, e anche le armi sono visivamente simili.

Simile a Dead Space, The Callisto Protocol presenta anche diverse animazioni di morte uniche e meravigliosamente cruente a seconda di dove e come muori. Altri aspetti familiari includono informazioni HUD come la visualizzazione delle munizioni tramite sovrapposizioni di armi, e c’è anche la possibilità di calpestare i mostri per assicurarsi che siano effettivamente morti.

Perché è così simile

Il protocollo Callisto è simile a Dead Space perché è stato sviluppato dal co-creatore di DS, Glen Schofield.

Oltre al co-creatore, Polygon riferisce che Striking Distance Studios include anche numerosi altri veterani di Visceral Games. Questi includono l’ex produttore di DS, Steve Paputsis, l’ex direttore dell’animazione di DS Christopher Stone e l’ex designer di DS Scott Whitney.

Anche Glen Schofield ha riconosciuto le somiglianze parlando con Polygon. Ha detto che è “il suo stile particolare” e che sta solo creando un gioco in modo naturale invece di preoccuparsi di rendere le cose diverse da DS.

Sebbene le somiglianze siano entusiasmanti, i fan saranno trattati con quelli di EA Il remake di Dead Space molto presto, a condizione che la sua uscita nel gennaio 2023 non subisca ritardi.

