Il prossimo Splatfest di Splatoon 3 entra nel dibattito sui “migliori Pokémon iniziali”.

Il prossimo Splatfest risponderà a una domanda secolare e molto dibattuta: quale tipo di Pokémon iniziale è il migliore?

Splatoon 3 ha introdotto guerre a tre vie nei suoi eventi competitivi Splatfest, rendendolo il luogo perfetto per risolvere questo dibattito. Le squadre di tipo Erba, tipo Fuoco e tipo Acqua si affronteranno a partire dall’11 novembre. Non stai solo giocando per la tua squadra, ma per l’amore del tuo primo Pokémon iniziale e/o preferito. (Vai a una squadra di tipo Fuoco!)

Tipo erba. Tipo di fuoco. Tipo d’acqua. Questo dibattito ha lasciato perplessi i nostri grandi filosofi per secoli. Sistemiamolo. La speciale collaborazione Splatoon x Pokémon #Splatfest inizia l’11/11 alle 16:00 PT! Quale tipo sceglierai? pic.twitter.com/rPlTwIcycB — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 7 ottobre 2022

Questo Splatfest coinciderà anche con l’uscita dei nuovissimi giochi Pokémon, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violettache arriveranno su Nintendo Switch solo una settimana dopo, il 18 novembre. Come praticamente ogni altro gioco Pokémon principale, Scarlatto e Viola chiederà ai giocatori di scegliere tra uno dei tre antipasti: Acqua, Erba o Fuoco. E se sei combattuto tra l’adorabile Sprigatito, l’esuberante Fuecoco o l’elegante Quaxly, perché non lasciare che i risultati di questo imminente Splatfest ti aiutino a decidere?