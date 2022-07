Il prossimo gioco horror di Supermassive, The Devil in Me, verrà lanciato nell’autunno del 2022

Non puoi criticare lo studio britannico Supermassive Games per sapere quando si tratta di una cosa buona. Dal momento che ha avuto un successo inaspettato con l’avventura horror del 2015 scegli la tua Fino all’alba su PlayStation 4, Supermassive si è trasformato in una fabbrica in rapido movimento per la creazione di giochi horror divertenti, basati sulla trama e decisamente B-movie.

La sua prossima versione sarà Il diavolo in meil quarto titolo della sua serie Dark Pictures Anthology per Bandai Namco, e il quinto gioco di questo genere, Supermassive uscirà tra poco più di tre anni dal lancio di The Dark Pictures con Uomo di Medan nell’agosto 2019. È anche la seconda uscita dello studio quest’anno, dopo La cava. È prolifico per gli standard di chiunque.

Il nuovo trailer della storia di Il diavolo in me rivela che il nuovo gioco uscirà nell’autunno 2022 e ci mostra un po’ di più della casa del delitto animatronica, basata sul cosiddetto Murder Castle del serial killer HH Holmes, che gli sfortunati eroi del gioco sono stati invitati a esplorare. Ci dà anche un primo assaggio della performance di Jessie Buckley: è stato rivelato a marzo che il Uomini star avrebbe avuto un ruolo nel gioco.

The Dark Pictures: Il diavolo in me sarà rilasciato per PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.