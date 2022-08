Una nuova PS Plus Agosto 2022 Il gioco gratuito Premium è trapelato questa settimana da una nota fonte.

E ciò significa che i fan hanno buone possibilità di aggiungere un altro titolo alla loro attuale collezione di giochi Premium.

Come al solito, i fan dovrebbero prendere l’ultimo report con le pinze, in quanto Sony non lo ha confermato.

E con così tanti altri titoli già confermati per il livello di abbonamento più alto di PlayStation Plus questo mese, ci sarà ancora molto da scegliere

Il prossimo gioco gratuito premium per PS Plus di agosto 2022 è trapelato

Secondo un nuovo post su Dealabs, un sito Web francese con un eccellente track record di condivisione anticipata di informazioni PlayStation, Ghost Recon: Wildlands verrà aggiunto a PS Plus Premium alla fine di questo mese.

Questo farà parte dell’espansione Ubisoft+ in corso, che è già stata confermata per includere molti nuovi titoli dal catalogo arretrato dell’editore.

Un messaggio di Ubisoft all’inizio di quest’anno ha confermato che 50 titoli sarebbero stati aggiunti a PS Plus Premium quest’anno, dicendo ai fan:

“Ubisoft+ Classics è stato inizialmente lanciato con 27 titoli Ubisoft, tra cui Assassin’s Creed Valhalla, The Division e For Honor, oltre a giochi classici come Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs e Werewolves Within, con piani per espandere il biblioteca per includere oltre 50 titoli entro la fine del 2022.

Quindi, quanto tempo dovranno aspettare i fan prima di saperne di più sull’imminente espansione PS Plus Premium?

Sony non ha una data fissa per quando riveleranno i loro ultimi titoli Premium. A luglio la notizia è stata condivisa il 13 luglio, secondo mercoledì del mese. I fan dovranno aspettare e vedere quando le date di rilascio saranno confermate per l’espansione della libreria di questo mese.

Diversi giochi sono già stati confermati come parte di esso, inclusi altri tre giochi Yakuza che si uniscono a Like A Dragon come parte della formazione generale di PlayStation Plus ad agosto. L’elenco attualmente include Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2.

Un totale di otto giochi Yakuza verranno aggiunti a PS Plus quest’anno, con Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered e Yakuza 6: The Song of Life, attualmente senza data.

