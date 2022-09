Il prossimo gioco di Assassin’s Creed di Ubisoft è Mirage, con Basim

Ambientato a Baghdad decenni prima degli eventi di Assassin’s Creed Valhalla, Miraggio di Assassin’s Creed è interpretato da Basim Ibn Ishaq mentre cresce da un ladro di strada in un maestro assassino. Ubisoft ha condiviso uno sguardo più da vicino al nuovo gioco di Assassin’s Creed durante un evento Ubisoft Forward di sabato.

Basim è stato introdotto per la prima volta Valhalla come una sorta di mentore per il protagonista del gioco, Eivor. Miraggio servirà come la sua storia di formazione, dove imparerà i modi dell’assassino sotto il mentore Roshan, interpretato da La distesaè Shohreh Aghdashloo.

Ubisoft Bordeaux sta guidando lo sviluppo Miraggio, che dovrebbe uscire nel 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Durante Ubisoft Forward, l’editore ha ribadito che Miraggio riporterà il franchise “alle sue radici”, sia fisicamente che tematicamente, sebbene Baghdad sia una nuova località, il franchise sta tornando in Medio Oriente con una rinnovata attenzione come gioco più lineare e basato sulla furtività.

Miraggio è ambientato in quattro distretti all’interno di Baghdad, tra cui Karkh e la Città Rotonda ambientata nell’età d’oro della città dell’861. Ma i giocatori potranno anche visitare Alamut, la leggendaria fortezza assassina che è in costruzione durante Miraggio.

Ciò che Ubisoft non ha menzionato è qualcosa relativo a ciò che è successo Valhalla — cioè, dove abbiamo scoperto che Basim è la reincarnazione del dio nordico Loki che è stato in grado di ripristinare il suo corpo e svegliarsi nel 2020 indossando una maglietta da lupo assassino.

Per quanto riguarda il gameplay, Ubisoft ha affermato che l’aquila di Basim sarà importante per la furtività, offrendo ai giocatori opzioni su come affrontare varie situazioni. L’assassino è anche in grado di rallentare il tempo per contrassegnare bersagli per omicidi a fuoco rapido, insieme ad altre nuove mosse come un salto con l’asta per saltare ampi varchi. In generale, il ritmo di Basim è più veloce, più agile e supporta il ciclo di gioco principale di intrufolarsi per uccidere e uscire da lì senza essere scoperti.

Anche se Ubisoft ha chiarito che questo gioco è un omaggio all’originale Assassin’s Creedgli sviluppatori anche ha detto in una conferenza stampa che c’è un po’ di tutti i giochi di Assassin’s Creed in Miraggio.

quando Miraggio di Assassin’s Creed arriverà nel 2023 – non c’è ancora una data di uscita precisa – avrà tre edizioni speciali: standard, per $ 50, deluxe per $ 60 e un’edizione da collezione per $ 150.