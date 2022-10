Il prossimo film di Silent Hill riavvierà la serie cinematografica

Il franchise cinematografico di Silent Hill sta per essere riavviato. Durante il flusso di annunci di Silent Hill Transmission di Konami, che ha rivelato un nuovo remake del gioco Silent Hill 2la società ha anche annunciato che riporterà il franchise nelle sale con un film completamente reinventato. Torna a Silent Hill sarà diretto dal regista del film originale di Silent Hill del 2006.

Torna a Silent Hill seguirà una trama simile all’originale Silent Hill 2 gioco, in cui un uomo si reca a Silent Hill alla ricerca dell’amore perduto della sua vita. Invece, trova un incubo totale di mostri e orrore, incluso il famigerato Pyramid Head, uno dei personaggi più riconoscibili e famosi della serie.

Secondo Rui Naito, che si è presentato in streaming come il capo dell’IP e dello sviluppo cross-mediale di Konami per Silent Hill, sia il nuovo gioco che il film sono arrivati ​​come parte di un discorso di Victor Hadida, uno dei produttori del 2006 Silent Hill film. Hadida ha suggerito che lui e il regista Christophe Gans dovrebbero tornare alla loro collaborazione, che ha reso il primo film un successo al botteghino. Il campo ha spinto Konami a saltare in a Silent Hill 2 remake per accompagnare il nuovo film teatrale.

Questa sarà la seconda volta che Gans lavorerà nell’universo di Silent Hill dopo aver diretto il sottovalutato e grande primo adattamento cinematografico del franchise. Dopo l’ingresso di Gans, la serie è passata a quella del 2012 Silent Hill: Rivelazione 3D, regia di MJ Bassett (Ash contro i morti malvagi), che è stato accolto male e ha portato la serie a un arresto cinematografico.

Insieme al nuovo film e al remake, il livestream di Silent Hill Transmission di Konami ha anche annunciato nuovi giochi chiamati Silent Hill f e Silent Hill: Townfall.