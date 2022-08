Il prossimo evento di Mario Kart Tour, il Bowser Tour, inizierà la prossima settimana

Tour Mario KartIl prossimo evento è incentrato su Bowser. Il prossimo contenuto del gioco di corse per dispositivi mobili sarà il Bowser Tour e riporterà i giocatori su un percorso familiare all’interno della sua tana e aggiungerà alcune nuove opzioni estetiche. L’evento inizierà il 24 agosto alle 2:00 ET.

Il Bowser Tour aggiungerà il corso GBA Bowser’s Castle 3 a Tour Mario Kart durante l’evento, offrendo ai giocatori una nuova pista piena di lava su cui correre. Il brano è apparso per la prima volta in Mario Kart: Super Circuito per Game Boy Advance prima di riapparire nel 2008 Mario Kart Wii.

Questo tour includerà anche alcuni nuovi contenuti cosmetici, tra cui nuove tute da corsa per i Mii che traggono ispirazione anche da Bowser. L’evento consentirà ai giocatori di vestire i propri personaggi con tute da corsa ispirate al look classico di Bowser e una tuta da scheletro Dry Bowser.

C’era qualcosa che non andava nel precedente video Mii Racing Suits Wave 13. Abbiamo pubblicato il video corretto qui. Speriamo che tu continui a divertirti con Mario Kart Tour. pic.twitter.com/uImnSPntuF — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 19 agosto 2022

Quando il Bowser Tour inizierà la prossima settimana, sostituirà il Sundae Tour, che è attualmente in corso e presenta la pista Sky-High Sundae.