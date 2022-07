Il prossimo Crew Pack di Fortnite include Wolverine di X-Men con una spada da samurai

I Crew Pack mensili di Fortnite ci hanno portato un sacco di personaggi interessanti negli ultimi anni, come il pugile robotico Mancino. Il prossimo agosto è Wolverine della Marvel e l’X-Man sta impugnando una delle sue armi più leggendarie.

Come mostrato sul blog di Fortnite, Wolverine Zero brandisce il Muramasa, una lama che ha usato alcune volte nei fumetti Marvel. È abbastanza speciale, considerando che parte della sua stessa anima è stata usata per forgiarlo. Nel caso di Fortnite, il Muramasa è un’elegante skin piccone, uno dei numerosi bonus aggiuntivi nel Pacchetto equipaggio di agosto. Oltre alle skin di Wolverine Zero e Muramasa, il pacchetto include il dorso di Muramasa Blade: in realtà sguainerai la spada da esso se entrambi sono equipaggiati. Riceverai anche la schermata di caricamento del miglior combattimento che tu abbia mai avuto, uno stipendio di 1.000 V-buck e il Battle Pass della prossima stagione. Il pacchetto dell’equipaggio di agosto sarà disponibile domenica 31 luglio “approssimativamente” alle 20:00 ET / 17:00 PT.

Tutto questo è legato alla serie di fumetti crossover Marvel di Fortnite, Zero War. Di conseguenza, non è il primo cosmetico Marvel ad entrare nel gioco, né sarà l’ultimo. Anche una skin di Spider-Man Zero fa ora parte di Fortnite.

Per chi non ha familiarità con Fortnite Crew, abbiamo una pratica suddivisione di tutto ciò che devi sapere al riguardo. L’abbonamento ricorrente ti costerà $ 11,99 al mese e riceverai ogni volta una nuova skin e altri cosmetici, insieme ai summenzionati V-Bucks e al pass stagionale. Gli abbonamenti dell’equipaggio possono essere annullati se non desideri più far parte del programma.

Il precedente Crew Pack ha aggiunto la strega Fedra al gioco. Ha portato con sé il Ceph bling (sotto forma di un polpo nero come l’inchiostro), il piccone Stygian Parasol, l’aliante Gothic Shadesoarer e la schermata di caricamento Inky Reflection.