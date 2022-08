Il prossimo Conto alla rovescia dell’ora di inizio del Survival Fest 2022 di Steam e criteri di gioco

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando uscirà la prossima vendita di Steam Survival Fest 2022 è quasi finita e dovrebbe includere molti giochi fantastici.

Agosto 2022 è un mese emozionante per i giocatori. Il più grande titolo del mese è probabilmente il Saints Row riavvia, ma c’è anche L’Uomo Ragno della Marvel in arrivo su PC e il remake di Distruggi tutti gli esseri umani 2 è destinato ad arrivare anche lui.

Anche se ci sono molti titoli fantastici da anticipare, il mese inizierà con un’entusiasmante raccolta di sconti per gli appassionati di sopravvivenza.

A che ora iniziano i saldi dello Steam Survival Fest 2022?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per l’uscita del prossimo Survival Fest 2022 di Steam saldi sono le 10:00 PT, le 13:00 ET e le 18:00 BST del 1° agosto.

Questo viene per gentile concessione dell’annuncio ufficiale di Valve. Si concluderà rapidamente l’8 agosto alle stesse ore.

Il post sul blog di Valve afferma che l’evento presenterà sconti e demo per le esperienze di sopravvivenza attuali e future.

Criteri di gioco

Al momento della scrittura non è stato fornito alcun elenco di giochi, ma la documentazione di Valve fornisce una panoramica dei tipi di giochi idonei.

Di seguito è riportato il tipo di giochi che verranno inclusi per Valve:

Sopravvivenza

Orrore di sopravvivenza

Mestiere di sopravvivenza a mondo aperto

I giochi partecipanti devono avere la sopravvivenza come meccanica di gioco principale. I giochi di sopravvivenza si concentrano sull’uso di tattiche difensive per rimanere in gioco, contro le forze distruttive, tra cui la natura o gli esseri soprannaturali, e in genere includono:

Gameplay difensivo incentrato su un ambiente o su un mostro/mostri

Alcune avversità che il giocatore deve superare

Gestione delle risorse e della salute (ad es. fame e sete)

Il giocatore che cerca di sopravvivere contro gli altri che stanno cercando di sopravvivere

Simulazione di colonie / giochi di costruzione con elementi di sopravvivenza come NPC che attaccano o danneggiano l’ambiente da cui il giocatore deve ripararsi

Esempi di giochi che potrebbero non includere la sopravvivenza (come descritto sopra) come meccanica di gioco principale e quindi potrebbero non essere idonei includono:

Giochi in cui l’obiettivo principale è infliggere danni agli altri, inclusi battle royale e MOBA

Giochi multiplayer senza una specifica componente di sopravvivenza

MMO senza una specifica componente di sopravvivenza

Giochi horror diretti

Giochi di difesa della torre pura (anche se alcuni giochi di sopravvivenza hanno meccaniche di difesa della torre)

Puoi avere un’idea di quali giochi saranno inclusi controllando la categoria sopravvivenza su Steam.

Quando è la prossima vendita di Steam

La data di uscita per la prossima vendita di Steam dopo il Survival Fest 2022 è il 19 settembre per Bash Bash.

Questo viene fornito per gentile concessione di SteamDB. È un evento che si concentrerà su hack-and-slasher e combattenti di spettacoli.

Il prossimo Fest è quindi in programma per il 3 ottobre. Questo dovrebbe quindi essere seguito dalla vendita annuale di Halloween che tutti noi drogati dell’orrore anticipiamo.

In altre notizie, data e ora di uscita di Hearthstone Murder At Castle Nathria