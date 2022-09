Il prossimo capitolo di Dead by Daylight potrebbe portarci in un nuovo regno ispirato a For Honor

Dopo alcuni mesi di silenzio radiofonico, il noto insider di Dead by Daylight DBDLeaks ha rivelato in un recente post che il prossimo capitolo di Dead by Daylight sarà ispirato dal gioco d’azione di Ubisoft For Honor. Il post specifica anche che il prossimo capitolo includerà anche una nuova mappa “da un regno completamente diverso”. Sono in corso anche speculazioni sul fatto che questa prossima puntata includerà anche un nuovo sopravvissuto e un altro killer unico, potenzialmente chiamato “The Knight”.

Sebbene questa collaborazione tra Behavior Interactive e Ubisoft sembri completamente fuori campo, è importante notare che entrambi gli studi avevano lavorato insieme in precedenza durante l’evento For Honor x Dead by Daylight Survivors of the Fog di Halloween dell’anno scorso. L’evento, che si è svolto dal 21 ottobre all’11 novembre 2021, prevedeva una modalità di gioco unica in cui i giocatori avrebbero dovuto affrontare The Trapper. Simile a come funziona The Trapper nel suo gioco nativo, potrebbe creare trappole nelle vicinanze durante la durata della partita; tuttavia, aveva anche la capacità di teletrasportarsi sulla mappa, permettendogli di esercitare più pressione rispetto a Dead by Daylight. La modalità di gioco di For Honor includeva anche gli iconici generatori di Dead by Daylight sparsi nell’area come punti di cattura.

Le versioni dei capitoli di Dead by Daylight di solito seguono un programma relativamente simile, con ogni lancio della durata di 80-99 giorni. Il Capitolo 24: The Roots of Dead, che ha introdotto The Dredge come un nuovo killer, è stato rilasciato il 7 giugno 2022, mentre il successivo Capitolo 25: Project W, che comprendeva Albert Wesker, è stato rilasciato il 30 agosto 2022, esattamente 91 giorni dopo la rata precedente. Con questo in mente, possiamo aspettarci una linea temporale simile per il lancio del capitolo 26 ispirato a For Honor, che potrebbe potenzialmente iniziare tra il 24 novembre e il 1° dicembre.