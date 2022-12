Il prossimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 manda i giocatori in campo e finalmente terrà traccia delle statistiche

Call of Duty continua la sua tradizione di fornire aggiornamenti dei contenuti di metà stagione con Modern Warfare 2 e Warzone 2.0’s Season 1 Reloaded, portando funzionalità aggiuntive all’interno e all’esterno del gameplay. Lo sviluppatore Infinity Ward aveva precedentemente rivelato che il primo Raid sarebbe stato affiancato, ma ora i fan del multiplayer possono anche aspettarsi l’inclusione di un menu di monitoraggio delle statistiche approfondito. Per quanto riguarda Warzone 2.0, il battle royale scava ancora più a fondo nei suoi festeggiamenti calcistici con una modalità Coppa del Mondo piena di quattro ruote.

In arrivo il 14 dicembre, la Stagione 1 Reloaded mira a celebrare sia le festività natalizie che la Coppa del Mondo FIFA 2022 in corso. Al suo lancio, i fan del battle royale scopriranno la Warzone Cup a tempo limitato. È una modalità tre contro tre ambientata all’interno di uno stadio e incarica i giocatori di mettere in rete palloni da calcio in reti con nient’altro che ATV e Shock Sticks. Quelli in DMZ possono anche individuare la nuovissima area dell’aggiornamento su Al-Mazrah, l’Edificio 21. Sebbene lo sviluppatore abbia dichiarato che la sua posizione è un segreto, si dice che l’Edificio 21 sia un laboratorio con preziosi progetti di armi da rubare.

Sul fronte multiplayer, i Raid apparentemente riguarderanno qualcosa di più del semplice completamento di una missione ad alto rischio. I giocatori che viaggiano attraverso il suo primo episodio potranno prendere parte a missioni secondarie per sbloccare cosmetici gratuiti e finire questo raid iniziale garantirà a tutti i giocatori il nuovo operatore Gaz. L’Operatore può quindi essere utilizzato sul suo assortimento di mappe standard, come la Spedizione in arrivo. Questa non è certamente la prima volta che i giocatori di lunga data vedono il luogo, poiché è apparso in Modern Warfare del 2019. Tuttavia, una versione festiva di Spedizione accompagnerà anche la mappa preferita dai fan.

Un’altra aggiunta tardiva portata dalla Stagione 1 Reloaded è l’implementazione di Combat Records. Il menu sarà disponibile sia in Modern Warfare 2 che in Warzone, consentendo ai cannonieri di vedere il numero totale di eliminazioni, le migliori prestazioni e gli oggetti più usati, ma con una piccola ruga. Al suo arrivo, i progressi fatti prima dell’aggiornamento non saranno inclusi, il che significa che la lista delle statistiche per i giocatori nuovi e attuali sarà completamente cancellata. Non è chiaro quali patch o buff arriveranno dall’aggiornamento, anche se potrebbe finalmente porre fine alla famigerata abilità C-Hopping.