Il produttore di Sonic Frontiers rifiuta i confronti con Breath of the Wild: ecco cosa c’è di diverso

Non è un segreto che Sonic Frontiers sia stato paragonato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e per molti versi questo ha un senso. Entrambi i giochi presentano franchise di mascotte estremamente popolari che vengono introdotti in nuovi mondi aperti, con un marchio che caratterizza fortemente dette mascotte che si affacciano su vasti paesaggi verdi. Inoltre, Breath of the Wild era un gioco piuttosto popolare e raccoglie molti confronti.

Tuttavia, in una recente intervista di Shack News, il produttore di Sonic Frontiers Takashi Iizuka ha respinto la narrativa secondo cui il gioco in uscita sarebbe la versione del franchise di Sonic di Breath of the Wild. In risposta a una domanda su qualsiasi ispirazione che il team di Sonic potrebbe aver tratto da Breath of the Wild, Iizuka ha affermato che, sebbene molti membri del team “adorino la serie di Zelda”, credono anche che Breath of the Wild sia fondamentalmente diverso gioco di Frontiers. La principale distinzione che sottolinea è nella differenza tra lo stato di Zelda come gioco di ruolo e quello di Sonic come gioco d’azione. C’è, osserva, almeno una sovrapposizione nel senso che Frontiers contiene “lo stesso elemento di libertà che è stato applicato a Breath of the Wild”, ma che alla fine gli sviluppatori “non vedo davvero una somiglianza tra i giochi.

Anche nell’intervista ad ampio raggio, Iizuka ha confermato che Shadow, in effetti, non sarebbe apparso in Frontiers, con grande dispiacere di molti fan. Tuttavia, ha detto che gli piace molto Shadow e che, sebbene non abbia fatto il taglio nel cast attuale, “vorrebbe portarlo in più contenuti in futuro”. Si spera che i fan di lunga data possano invece trovare conforto nei molti altri elementi fondamentali della serie che faranno la loro apparizione in Frontiers, da Big the Cat a una miriade di zone di ritorno.